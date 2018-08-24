banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
234.105
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7570
EURO
6.9689
Zincirleme kaza
ZİNCİRLEME KAZA
Tutuklu yargılanacaklar
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
Askeri kışla içinde magandalık
ASKERİ KIŞLA İÇİNDE MAGANDALIK
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
banner282

ATİLLA: GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Denizlispor'un çeşitli dönemlere ait 10'a yakın kupasının çöpe bırakıldıktan sonra bir vatandaş tarafından eve götürüldüğü ve saksı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

ATİLLA: GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Denizlispor'un çeşitli dönemlere ait 10'a yakın kupasının çöpe bırakıldıktan sonra bir vatandaş tarafından eve götürüldüğü ve saksı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

24 Ağustos 2018 Cuma 21:01
ATİLLA: GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Denizlispor'un çeşitli dönemlere ait 10'a yakın kupasının çöpe bırakıldıktan sonra bir vatandaş tarafından eve götürüldüğü ve saksı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Türk futbolunun köklü ekiplerinden olan ve bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un geçmişte elde ettiği 10'a yakın kupanın bir vatandaş tarafından fesleğen saksısı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Denizli 1. Amatör Ligi ekiplerinden Akkonakspor'un yönetim kurulu üyesi Hakan Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akrabası Hüseyin Yılmaz'ın Babadağ ilçesi Karaçöpler Yaylası'ndaki evine bayramlaşma için gittiğini, bu evde Denizlispor'a ait 10'a yakın kupa gördüğünü belirtti.

İKİ ÇUVAL KUPA ÇÖPTE

Bazılarının saksı olarak kullanıldığını görmesi üzerine kupaları incelediğini ve çok şaşırdığını anlatan Karaca, 10'a yakın kupa arasında 1982 - 83 Türkiye 2. Lig B Grubu birinciliği, Türkiye 2. Ligi Yükselme Grubu ikinciliği, 1993-1994 2. Lig 3. Grup birinciliklerinin de bulunduğunu anlattı.

Akrabası Hüseyin Yılmaz'ın Honaz'da bir işletme çalışanının iki çuval kupayı çöpe attığını gördüğünü, çöpten çıkardığı kupaları alarak evine götürdüğünü söylediğini aktaran Karaca, Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla'yı aradığını ve kupaları koruma altına aldığını kaydetti. Karaca, fesleğen ekilen kupaların ön temizliğini yaptığını, inceleme için kulübe teslim edeceğini de aktardı.

ATİLLA: GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, çöpe atıldıktan sonra vatandaşın evine götürerek saksı olarak kullandığı belirlenen kupaların, yeniden Denizlispor müzesine kazandırılması için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Yaşanan durumun kendilerine acı verdiğini dile getiren Atilla, farklı dönemlerde kazanılan kupaların bu halde olmasının sorumlularının ortaya çıkarılması için çalışma başlattıklarını kayderek, şunları söyledi: "Bu kupalar Denizlispor için paha biçilemez değerlerdir. Geçmişimize sahip çıkacağız. Taraftarımız rahat olsun. Pazartesi günü kupalar teslim alınacak. Sorumlusu kimse gereken işlem yapılacak. Kupalar da temizliği, tamiratı yapılarak Denizlispor müzesine kaldırılacak."

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da yangın!
Şanlıurfa'da yangın!
YOLCU SAYILARI YÜZDE 20 ARTACAK
YOLCU SAYILARI YÜZDE 20 ARTACAK
YAYLALAR GECE- GÜNDÜZ KONTROL ALTINDA
YAYLALAR GECE- GÜNDÜZ KONTROL ALTINDA
Sedyeyle cadde taşınan kadın, hastanede öldü
Sedyeyle cadde taşınan kadın, hastanede öldü
Asteğmen Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı 
Asteğmen Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı 
Başkentte kafeye silahlı saldırı: 2 yaralı
Başkentte kafeye silahlı saldırı: 2 yaralı
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne saldırı olayıyla ilgili gözaltı sayısı 4’e yükseldi
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne saldırı olayıyla ilgili gözaltı sayısı 4’e yükseldi
Adıyaman’da cinnet getiren baba iki kızını öldürdü ardından intihar etti
Adıyaman’da cinnet getiren baba iki kızını öldürdü ardından intihar etti
Tüfekle şakalaşırken 1 aylık eşinin ölümüne neden oldu
Tüfekle şakalaşırken 1 aylık eşinin ölümüne neden oldu
Ayça Erturan’dan ahlaksız teklife tepki: “Edep ya hu”
Ayça Erturan’dan ahlaksız teklife tepki: “Edep ya hu”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim