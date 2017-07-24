FLAŞ HABER

Soyguna 2 Tutuklama

Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:47

Atatürk Havalimanı'nda Vücut Tarayıcı Cihaz Kullanımı Başladı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda montajı tamamlanan 10 vücut tarayıcısı kullanılmaya başlandı.

Atatürk Havalimanı'nda Vücut Tarayıcı Cihaz Kullanımı Başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

İstanbul, 24 Temmuz 17 (.): İstanbul Atatürk Havalimanı'nda montajı tamamlanan 10 vücut tarayıcısı kullanılmaya başlandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından alımı gerçekleştirilen 10 vücut tarayıcı cihazı, bugün itibarıyla hizmete girdi.
İnsan üzerinde tarama yapan ve elde edilen bilgileri ekran üzerinde gösteren cihazlar, dış hatlarda pasaport kontrolünden sonra, iç hatlarda ise güvenlik kontrolü yapılan bölgede bulunuyor.

Kontrol noktalarındaki ilk aramalardan geçen yolcuların, gerekli görülmesi halinde bu cihazlarda üzerleri taranıyor.

(AA/GÜL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstün Zekalı Çocuklar Yeteneğine Göre Eğitilmeli Üstün Zekalı Çocuklar Yeteneğine Göre Eğitilmeli
Thy'den "fly Good Feel Good" Projesi Thy'den "fly Good Feel Good" Projesi
11 Yaşındaki Çocuk, Tabancayla Şakalaştığı Kuzenini Öldürdü 11 Yaşındaki Çocuk, Tabancayla Şakalaştığı...
Türk Kadınının "Temizlik Hastalığı" Dünya Literatüründe Türk Kadınının "Temizlik Hastalığı"...
Ege Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem Ege Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Üstün Zekalı Çocuklar Yeteneğine Göre Eğitilmeli
Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Kemal Tekden, üstün yetenekli...

Haberi Oku