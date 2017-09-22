Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Eylül 2017 Cuma 09:48

Atatürk Havalimanı'nda Özel Jetin Pistten Çıkması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı'nda özel bir jetin pistten çıkmasına ilişkin, &#34;Dört kişi var uçak içerisinde, 3'ü mürettebat, 1'i yolcu. Hepsinin durumu iyi, herhangi bir can kaybı yok, hastanede tedavileri devam ediyor.&#34; dedi.

Atatürk Havalimanı'nda Özel Jetin Pistten Çıkması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN:  "(ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ÖZEL BİR JETİN PİSTTEN ÇIKMASINA İLİŞKİN) "DÖRT KİŞİ VAR UÇAK İÇERİSİNDE, 3'Ü MÜRETTEBAT, 1'İ YOLCU. HEPSİNİN DURUMU İYİ, HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK, HASTANEDE TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR"

"HAVALİMANI TRAFİĞİNİ ÇOK KISA BİR SÜRE ETKİLEDİ AMA HEMEN UÇUŞLAR NORMAL ŞEKLİNE DÖNÜŞTÜ. ŞU ANDA YÜZDE 100 UÇUŞ SAĞLANIYOR HAVAALANIMIZDA"

İstanbul, 22 Eylül 17 : İstanbul Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı'nda özel bir jetin pistten çıkmasına ilişkin, "Dört kişi var uçak içerisinde, 3'ü mürettebat, 1'i yolcu. Hepsinin durumu iyi, herhangi bir can kaybı yok, hastanede tedavileri devam ediyor." dedi.

Şahin, özel bir jetin pistten çıkmasının ardından incelemelerde bulunmak üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 21.20 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne müteveccihen havalanan bir jetin kısa süre sonra teknik bir arazı nedeniyle iniş izni istediğini söyledi.

Şahin, "Kulenin yönlendirmesiyle pist başına doğru, pistten inerken, duramıyor ve pist başından aşağıya doğru devam ediyor. Duramayıp aşağıya doğru giderken bu arada uçakta hem sürtünmeden kaynaklı yangın hem de parçalanma başlıyor. Bu sırada zannediyoruz, yolcular uçaktan ayrılmış oluyorlar. Uçak pistten hemen 100 metre ileride havaalanı sınırının kenarında duruyor. Bizim itfaiyemiz zaten acil durum ilan edildiği için pistte hazır bekliyordu. Yangına derhal müdahale ediyor, yangın söndürülüyor." diye konuştu.

Uçaktakilerin Türk vatandaşı olduğu bilgisini veren Vali Şahin, "Dört kişi var uçak içerisinde, 3'ü mürettebat, 1'i yolcu. Hepsinin durumu iyi, herhangi bir can kaybı yok, hastanede tedavileri devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vali Şahin, bir gazetecinin uçaktaki mürettebat ve yolcunun ismini sorması üzerine isimlerin birazdan paylaşılacağını belirterek, "İki pilot, bir hostes ve bir yolcu. Henüz hastanede, basit de olsa yaralanmış durumdalar ve tedavi altındalar. Herhalde bugün, yarın onların da konuyla ilgili kendi anlatacaklarını sizlere bir şekilde iletmiş olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Hava trafiğinin etkilenip etkilenmediğine ilişkin bir soruya ise Vali Şahin, "Havalimanı trafiğini çok kısa bir süre etkiledi ama hemen uçuşlar normal şekline dönüştü. Şu anda yüzde 100 uçuş sağlanıyor havaalanımızda." cevabını verdi.

Bu arada, yaralananların baş pilot Muzaffer Kütük, pilot Mehmet Metin Turan, hostes Duygu Doğançay ve yolcu Mehmet Şahin Fener olduğu öğrenildi.

(AA/ÖZ/ŞEB)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğlunu Toprağa Gömerek Kurtardı! Oğlunu Toprağa Gömerek Kurtardı!
Turkcell KKTC'de Şirket Kurmaya Karar Verdi Turkcell KKTC'de Şirket Kurmaya Karar Verdi
"GRİP, RİSK GRUPLARINDA ÖLÜMCÜL OLABİLİR" "GRİP, RİSK GRUPLARINDA ÖLÜMCÜL OLABİLİR"
YILIN AŞK BOMBASI! YILIN AŞK BOMBASI!
Albayrak'tan Yaz Saati Uygulaması Açıklaması: “aynı İstikamette Devam Albayrak'tan Yaz Saati Uygulaması Açıklaması:...
Albayrak: Yaz Saati Devam Edecek Albayrak: Yaz Saati Devam Edecek
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Oğlunu Toprağa Gömerek Kurtardı!

Haberi Oku