Atatürk Havalimanı'nda Özel Jetin Pistten Çıkması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı'nda özel bir jetin pistten çıkmasına ilişkin, "Dört kişi var uçak içerisinde, 3'ü mürettebat, 1'i yolcu. Hepsinin durumu iyi, herhangi bir can kaybı yok, hastanede tedavileri devam ediyor." dedi.

İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN: "(ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ÖZEL BİR JETİN PİSTTEN ÇIKMASINA İLİŞKİN) "DÖRT KİŞİ VAR UÇAK İÇERİSİNDE, 3'Ü MÜRETTEBAT, 1'İ YOLCU. HEPSİNİN DURUMU İYİ, HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK, HASTANEDE TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR"

"HAVALİMANI TRAFİĞİNİ ÇOK KISA BİR SÜRE ETKİLEDİ AMA HEMEN UÇUŞLAR NORMAL ŞEKLİNE DÖNÜŞTÜ. ŞU ANDA YÜZDE 100 UÇUŞ SAĞLANIYOR HAVAALANIMIZDA"

İstanbul, 22 Eylül 17 : İstanbul Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı'nda özel bir jetin pistten çıkmasına ilişkin, "Dört kişi var uçak içerisinde, 3'ü mürettebat, 1'i yolcu. Hepsinin durumu iyi, herhangi bir can kaybı yok, hastanede tedavileri devam ediyor." dedi.

Şahin, özel bir jetin pistten çıkmasının ardından incelemelerde bulunmak üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 21.20 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne müteveccihen havalanan bir jetin kısa süre sonra teknik bir arazı nedeniyle iniş izni istediğini söyledi.

Şahin, "Kulenin yönlendirmesiyle pist başına doğru, pistten inerken, duramıyor ve pist başından aşağıya doğru devam ediyor. Duramayıp aşağıya doğru giderken bu arada uçakta hem sürtünmeden kaynaklı yangın hem de parçalanma başlıyor. Bu sırada zannediyoruz, yolcular uçaktan ayrılmış oluyorlar. Uçak pistten hemen 100 metre ileride havaalanı sınırının kenarında duruyor. Bizim itfaiyemiz zaten acil durum ilan edildiği için pistte hazır bekliyordu. Yangına derhal müdahale ediyor, yangın söndürülüyor." diye konuştu.

Uçaktakilerin Türk vatandaşı olduğu bilgisini veren Vali Şahin, "Dört kişi var uçak içerisinde, 3'ü mürettebat, 1'i yolcu. Hepsinin durumu iyi, herhangi bir can kaybı yok, hastanede tedavileri devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vali Şahin, bir gazetecinin uçaktaki mürettebat ve yolcunun ismini sorması üzerine isimlerin birazdan paylaşılacağını belirterek, "İki pilot, bir hostes ve bir yolcu. Henüz hastanede, basit de olsa yaralanmış durumdalar ve tedavi altındalar. Herhalde bugün, yarın onların da konuyla ilgili kendi anlatacaklarını sizlere bir şekilde iletmiş olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Hava trafiğinin etkilenip etkilenmediğine ilişkin bir soruya ise Vali Şahin, "Havalimanı trafiğini çok kısa bir süre etkiledi ama hemen uçuşlar normal şekline dönüştü. Şu anda yüzde 100 uçuş sağlanıyor havaalanımızda." cevabını verdi.

Bu arada, yaralananların baş pilot Muzaffer Kütük, pilot Mehmet Metin Turan, hostes Duygu Doğançay ve yolcu Mehmet Şahin Fener olduğu öğrenildi.

(AA/ÖZ/ŞEB)