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15 Şubat 2017 Çarşamba 14:46

Atatürk Havalimanı'ndan Görevlileri Şaşkına Çeviren Olay!

Atatürk Havalimanı'ndan Görevlileri Şaşkına Çeviren Olay!
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Atatürk Havalimanı'ndan Görevlileri Şaşkına Çeviren Olay!
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'na inen Lübnan çıkışlı bir yolcu uçağında bulunan bagajlar, mobil bagaj tarama sistemi vasıtasıyla kontrol edildi. Bavullarda yapılan incelemede yolcunun 3 valizinden toplam 4 bin yavru kaplumbağa ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'na inen Lübnan çıkışlı bir yolcu uçağında bulunan bagajlar, mobil bagaj tarama sistemi vasıtasıyla kontrol edildi. Kontrolde, X-ray görüntülerinin incelenmesi sonucu, 3 bagajda şüpheli yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri, "Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi" üzerinden bagaj sahiplerinin kimliğini belirleyerek şahısları takibe aldı.

Valizlerini bagaj bandından teslim almalarının ardından "gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen yeşil hattan geçmeleri üzerine durdurulan ve olağan dışı hareketleri ile dikkat çeken 3 şüpheli ekiplerce suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait valizlerin açılmasının ardından 2 valizde bin 300'er, diğer valizde bin 400 olmak üzere toplam 4 bin yavru kaplumbağa ele geçirildi.



Kaplumbağalara el konulurken şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Kaplumbağalar, gerekli incelemenin yapılabilmesini teminen Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul Şube Müdürlüğüne teslim edildi.


 
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