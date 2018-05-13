Atatürk Havalimanı'nda uçaklar çarpıştı!

Atatürk Havalimanı'nda apronda uçaklar çarpıştı
Türk Hava Yolları’nın(THY) Airbus 321 tipi uçağının kuyruğuna Atatürk Havalimanı apronunda manevra halindeki Güney Kore’nin Air Asiana uçağının kanadı çarptı.
İstanbul-Seul seferini yapacak olan Air Asiana Havayolları’na ait Airbus 330 tipi yolcu uçağının kanadının çarptığı THY uçağının kuyruğu büyük hasar gördü. Çarpma sonucu TC-JMM tescilli THY uçağının kuyruğundaki dikey stabilezesi kırıldı.
Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, Güney Koreli şirketin uçağının kanadında da hasar meydana geldi.
DHMİ İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
Yapılan açıklamada, "Tk 969 ercan-ist seferi inişinden sonra park etmek için taksi yolunda beklerken uçağımıza air asiana uçağı arka kısmından sürterek kuyruk kısmında hasar açmıştır." denildi.