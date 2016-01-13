Atatürk Havalimanı'nda Bomba Alarmı

İstanbul'dan Hatay'a gidecek olan bir yolcuya ait valizin şut altı olarak tabir edilen bölgeden geçişi sırasında, Patlayıcı Madde Tespit Sistemi (EDS) tarafından ikaz duyulunca, polis Atatürk Havalimanı'nda alarma geçti



Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda, Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'dan Hatay'a gidecek olan bir yolcunun valizi, konveyör sistemleri ile şut altı olarak adlandırılan bagaj ayrıştırma ve sevk bölgesine ilerlerken, Patlayıcı Madde Tespit Sistemi (EDS) tarafından ayrıldı.







Olay üzerine Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde polis alarma geçti. Valizin içerisinde, bir çikolata kutusunda kablo ve telefon görüldü. Ekipler valizin bulunduğu bölümü güvenlik şeridiyle kontrol altına aldı. Personel de çalıştıkları bölgeden uzaklaştırıldı.



Bomba İmha uzmanlarının yaptığı inceleme sonucu, çikolata kutusu içinde cep telefonu, şarj aleti ve kablo bulunduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme: 13.01.2016 22:52