banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93807
ALTIN
189.244
DOLAR
4.7736
STERLİN
6.2469
EURO
5.5906
Kavurucu sıcaklar devam edecek
KAVURUCU SICAKLAR DEVAM EDECEK
Polise rüşvet teklif etmiş
POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETMİŞ
Babasını delik deşik etti
BABASINI DELİK DEŞİK ETTİ
3 genç tutuklandı
3 GENÇ TUTUKLANDI
banner282
Flaş Haber
Babasını delik deşik etti
Kapat

Atatürk Havalimanı'nda 50 bin liralık tilki kürkü ele geçirildi

Tarifeli uçakla Rusya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Çinli yolcunun teslim almadığı valizinde 40 kaçak tilki kürkü ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda 50 bin liralık tilki kürkü ele geçirildi

Tarifeli uçakla Rusya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Çinli yolcunun teslim almadığı valizinde 40 kaçak tilki kürkü ele geçirildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 16:06
Atatürk Havalimanı'nda 50 bin liralık tilki kürkü ele geçirildi

Atatürk Havalimanı'nda 50 bin liralık tilki kürkü ele geçirildi

Tarifeli uçakla Rusya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Çinli yolcunun teslim almadığı valizinde 40 kaçak tilki kürkü ele geçirildi.

Çin'den tarifeli uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya, oradan da aktarmalı olarak İstanbul'a gelen Çinli yolcu F.T. Atatürk Havalimanı'nda pasaport işlemlerini yaptı.

Yolcu, işlemlerinin ardından uçağın kargo bölümüne teslim ettiği valizini gümrüklü alandaki bagaj teslim noktasından almayarak, havalimanından ayrıldı.

Tilki kürklerinin değeri 50 bin lira

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, teslim alınmayan sahipsiz bagajları X-Ray cihazıyla kontrol ettiği sırada F.T.'nin valizinde yurda girişi izne tabi olan tilki kürklerinin bulunduğunu tespit etti.

Piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 40 tilki kürküne tutanakla el konuldu.

Şüpheli gözaltına alındı

Havalimanında valizinin kaybolduğunu beyan eden Çinli yolcu F.T., bir gün sonra özel yer hizmeti şirketine ait depoya geldi. Valizini teslim almak isteyen F.T.'yi takip eden gümrük muhafaza ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkında işlem yapılan F.T., para cezasına çarptırıldı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Galatasaray'a müjde! Milan Avrupa'ya yeniden kabul edildi
 Galatasaray'a müjde! Milan Avrupa'ya yeniden kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
Türkiye-Hollanda ilişkileri normalleşecek
Türkiye-Hollanda ilişkileri normalleşecek
Kalın: “Uluslararası toplum mevcut koşullarda Kıbrıslı Türklerin yanında yer almalı”
Kalın: “Uluslararası toplum mevcut koşullarda Kıbrıslı Türklerin yanında yer almalı”
KKTC açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması
KKTC açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması
20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir’de de kutlandı
20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir’de de kutlandı
Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Anıtkabir'i ziyaret etti
Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Anıtkabir'i ziyaret etti
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören gerçekleştirildi
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören gerçekleştirildi
Mersin'de tören düzenlendi
Mersin'de tören düzenlendi
Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs mesajı
Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs mesajı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim