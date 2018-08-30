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Ataşehir’de cezaevi firarisini yakalamak isteyen polise taşlı saldırı

Ataşehir’de cezaevi firarisini yakalamak için adrese giren polis ekipleri firarinin yakınları tarafından taşlı saldırıya uğradı.

Ataşehir’de cezaevi firarisini yakalamak isteyen polise taşlı saldırı

Ataşehir’de cezaevi firarisini yakalamak için adrese giren polis ekipleri firarinin yakınları tarafından taşlı saldırıya uğradı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 22:32
Ataşehir’de cezaevi firarisini yakalamak isteyen polise taşlı saldırı

Ataşehir’de cezaevi firarisini yakalamak için adrese giren polis ekipleri firarinin yakınları tarafından taşlı saldırıya uğradı.

Olay, Ataşehir'de Mustafa Kemal Mahallesi Simge Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 sene önce cezaevinden firar eden E.İ.'nin adresini tespit etti. Cezaevi firarisini yakalamak için adrese gelen polis ekipleri firarinin yakınları tarafından taşlı saldırıya uğradı. Bu sırada firari şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Ekiplerin takviye ekip istemesi üzerine bölgeye çevik kuvvet, özel harekat polisleri ve yunus ekipleri ile TOMA sevk edildi. Polis toplanan vatandaşları biber gazı sıkarak dağıttı.

Öte yandan firari şüphelinin babası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polislerin firari şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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