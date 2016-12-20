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20 Aralık 2016 Salı 16:48

Atalay Filiz’e İstenen Ceza Belli Oldu

Atalay Filiz'e İstenen Ceza Belli Oldu
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Atalay Filiz’e İstenen Ceza Belli Oldu
Öğretmen Fatma Kayıkçı'nın katili Atalay Filiz hakkında iddianame düzenlendi. Savcı "Ağırlaştırılmış müebbet" istedi

Tuzla’da öğretmen Fatma Kayıkci’nın ölümüne ilişkin “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklanan Atalay Filiz’in hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

2 SUÇTAN HAZIRLANAN İDDİANAME
Filiz hakkında “Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak nitelikli hırsızlık” suçundan 10 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame hazırlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ…
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Kayıkci’yi öldürdüğü gerekçesiyle Atalay Filiz hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve çantasındaki parayı aldığı gerekçesiyle de 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Tuzla’da kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkci’nin cesedi, 28 Mayıs’ta evinin yakınındaki çalılıkların arasında bulunmuştu. 17 gün firari olan ve İzmir’de yakalanan Filiz’in, 2013 yılında o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan’ın TÜBİTAK’ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova’nın Ankara’da öldürülmesi olayına karıştığı da belirlenmişti. Filiz, 13 Haziran günü çıkarıldığı mahkemece Fatma Kayıkci’nın ölümüne ilişkin “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklanmıştı.


 
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