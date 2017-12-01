Atalay Filiz Davasında Karar Çıktı!

Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddiasıyla "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.Filiz hakkında, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nce hazırlanan "akıl hastalığı yok, cezai sorumluluğu tam" raporu dava dosyasına gönderilmişti. 6 uzman tarafından hazırlanan raporda, Filiz'in "resmi belgede sahtecilik" suçunu işlediği esnasında herhangi bir akıl hastalığı ya da zayıflığı olmadığı belirtilmişti.