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01 Aralık 2017 Cuma 16:06

Atalay Filiz Davasında Karar Çıktı!

Atalay Filiz Davasında Karar Çıktı!

Atalay Filiz Davasında Karar Çıktı!
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Atalay Filiz, tasarlayarak adam öldürmekten ağırlaştırılımış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddiasıyla "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

CEZAİ EHLİYETİ TAM
Filiz hakkında, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nce hazırlanan "akıl hastalığı yok, cezai sorumluluğu tam" raporu dava dosyasına gönderilmişti. 6 uzman tarafından hazırlanan raporda, Filiz'in "resmi belgede sahtecilik" suçunu işlediği esnasında herhangi bir akıl hastalığı ya da zayıflığı olmadığı belirtilmişti.


 
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