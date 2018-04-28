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“Astım kontrol ve tedavi edilebilir bir hastalık“

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Levent Cem Mutlu, astımın kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna işaret ederek, kontrol altına alınmayan astımın, hastanın yaşantısını kısıtladığını belirtti.

“Astım kontrol ve tedavi edilebilir bir hastalık“

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Levent Cem Mutlu, astımın kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna işaret ederek, kontrol altına alınmayan astımın, hastanın yaşantısını kısıtladığını belirtti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:02
“Astım kontrol ve tedavi edilebilir bir hastalık“

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Levent Cem Mutlu, astımın kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna işaret ederek, kontrol altına alınmayan astımın, hastanın yaşantısını kısıtladığını belirtti.

Mutlu, Dünya Astım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, astımı,"tekrarlayan nefes darlığı", "hırıltı", "göğüste baskı hissi" ve "öksürük" gibi belirtilerle kendini gösteren, kronik bir hava (nefes) yolu hastalığı olarak tanımladı.

Hastalıkla mücadelede en önemli faktörün hekim-hasta işbirliği olduğunu vurgulayan Mutlu, astım tedavi sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Astım hastalığının seyri hastadan hastaya farklı olabildiği gibi aynı hastada zaman içinde de değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla diğer pek çok hastalıktan farklı olarak astımın dinamik bir tedavi süreci bulunuyor. Astımı kontrol altında tutabilmek için kullanılan ilaçlar ve dozlarında duruma göre değişiklik gerekebiliyor. Hastalarımız bu hastalıkla mücadelede kesinlikle çaresiz ve yalnız olmadıklarını bilsin. Astım kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kontrol altına alınmayan astım, hastanın yaşantısını kısıtlıyor. Astım tedavisinin hedefi, hastanın hiç şikayetinin olmaması, günlük kişisel ve mesleğinin gereği olan işleri herhangi bir kısıtlanma olmadan yapabilmesi ve hastalık nedeniyle iş ve okul devamsızlığı yaşamaması. Ülkemizde astım tedavisi için gerekli her tür ilaç ve altyapı var. Astımda ilaçlar yine pek çok kronik hastalıktan farklı olarak inhalasyon (solukla alma) yöntemi ile kullanılmaktadır. Etkin bir tedavi için hastalar ilaçlarını uygun teknikle ve doktorlarının önerdiği dozda kullanmalıdır."

Mutlu, astımda belirti ve şikayetlerin kendiliğinden veya çeşitli tetikleyicilerin neden olduğu hava yollarındaki daralma sonucu ortaya çıktığına değinerek, astımın sıklığı ve şiddetinin kişiden kişiye veya aynı kişide zaman içinde değişkenlik gösterdiğini anlattı.

Hastalarda şikayetlerin hepsinin bir arada olmayabileceğini belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Bazı hastalarda sadece öksürük bazılarında ise hastalar öksürük olmaksızın nefes darlığı olabilir. Bazı durumlarda da özellikle enfeksiyon varsa tüm yakınmalar bir arada ortaya çıkabilir. Kimi hastalarda yakınmalar sigara dumanı, hava kirliliği, egzersiz, mesleki ajanlar gibi çevresel nedenlerle  kimi hastalarda da alerjen olarak adlandırılan ev tozu akarları, polenler, hayvan deri döküntüleri ve mantar sporları gibi maddelerle tetiklenir. Astımın önemli tiplerinden biri de mesleksel astımdır. İş yerinde bulunan maddelere maruz kalma sonucu ortaya çıkar. Erişkinlerde görülen astımın yüzde 15'inin mesleksel astım olduğu tahmin ediliyor. Tüm bu farklılıklar astım ile doktor kontrolünde bir tedavi süreci yürütülmesinin neden önemli olduğunu gösteriyor."

Doç. Dr. Levent Cem Mutlu, astımın tamamen kontrol altına alınıp alınamayacağına ilişkin, "Doktor kontrolünde olursanız, ilaçlarınızı doktorunuzun önerdiği şekilde ve uygun teknikle kullanırsanız, sigara içmez ve içilen yerde durmazsanız, astımınızı tetikleyen faktörlerin ve alerjenlerin neler olduğunun farkında olup mümkün olduğunca onlardan uzak durursanız, düzenli egzersiz yaparsanız, grip aşınızı olursanız, gerektiğinde hızlı etkili nefes açıcı ilacınızı vakit geçirmeden, nefes yollarınızın tamamen kapanmasını beklemeden kullanırsanız, astım kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir. " ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 28.04.2018 17:04
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