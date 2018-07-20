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Asker Şehit Oldu

Giresun'da teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda tuvalet ihtiyacı için ormanlık alana giden asker, zırhlı araçtaki askerler tarafından terörist sanılarak ateş altına alındı. Ağır yaralanan asker, hastanede şehit oldu

Asker Şehit Oldu

Giresun'da teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda tuvalet ihtiyacı için ormanlık alana giden asker, zırhlı araçtaki askerler tarafından terörist sanılarak ateş altına alındı. Ağır yaralanan asker, hastanede şehit oldu

20 Temmuz 2018 Cuma 09:23
Asker Şehit Oldu

Asker Şehit Oldu

Giresun'da teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda tuvalet ihtiyacı için ormanlık alana giden asker, zırhlı araçtaki askerler tarafından terörist sanılarak ateş altına alındı. Ağır yaralanan asker, hastanede şehit oldu

Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında, PKK'ya yönelik operasyon yürüten birlikteki bir asker, iddiaya göre ormanlık alan içerisinde terörist sanılarak zırhlı araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker şehit oldu.

TERÖRİSTLERE YÖNELİK OPERASYONDA ASKER ORMANLIK ALANA GİRDİ

Olay gece saatlerinde Doğankent ilçe kırsalında meydana geldi. Terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyeti yürüten Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı birlikteki bir asker, iddiaya göre tuvalet ihtiyacı için ormanlık alana gitti.

ZIRHLI ARAÇ HAREKETLİLİK GÖRÜNCE ATEŞ ETTİ

Bu sırada askeri birliğin güvenliğini sağlayan kobra tipi zırhlı araçtaki askerler ormanlık alanda hareketlilik fark etti, bölgeyi ateş altına aldı.

SİLAH ARKADAŞLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKAN ASKER ŞEHİT OLDU

Olayda ormanlık alana giden asker isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine hastaneye kaldırılan asker kurtarılamayarak şehit oldu.

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