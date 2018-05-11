Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102381
ALTIN
179.942
DOLAR
4.2383
STERLİN
5.7238
EURO
5.0479
Lefkoşa’da kaza
LEFKOŞA’DA KAZA
Tokmak itham edildi
TOKMAK İTHAM EDİLDİ
Alkollü magandalar tutuklandı
ALKOLLÜ MAGANDALAR TUTUKLANDI
Tabanca zanlısı teminata bağlandı
TABANCA ZANLISI TEMİNATA BAĞLANDI
banner256

"Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim"

Adı Fikret Orman’la anılan Özlem Kaymaz, önceki gün dedikoduları doğruladı! 44 yaşındaki Türkiye eski güzeli, Beşiktaş Başkanı’nın Bodrum Gündoğan’daki otelinden ‘huzur’ paylaşımı yaptı....

"Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim"

Adı Fikret Orman’la anılan Özlem Kaymaz, önceki gün dedikoduları doğruladı! 44 yaşındaki Türkiye eski güzeli, Beşiktaş Başkanı’nın Bodrum Gündoğan’daki otelinden ‘huzur’ paylaşımı yaptı....

11 Mayıs 2018 Cuma 08:46
"Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim"

Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim.

Adı Fikret Orman’la anılan Özlem Kaymaz, önceki gün dedikoduları doğruladı! 44 yaşındaki Türkiye eski güzeli, Beşiktaş Başkanı’nın Bodrum Gündoğan’daki otelinden ‘huzur’ paylaşımı yaptı....

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanlığı'nın yanı sıra hızlı aşk hayatıyla adından söz ettiren Fikret Orman'ın adı geçtiğimiz gün Özlem Kaymaz'la anılmıştı. 1992 Türkiye Güzeli Kaymaz'ı ilk olarak VodafonePark'taki locasında ağırladığı konuşulan ünlü yönetici, iddiaya göre geçtiğimiz gün de eski mankeni Göcek'te tatile çıkardı..

Son olarak avukat Aylin Surkultay'la aşk yaşayan Orman, şu sıralar Kaymaz'la birlikte.

ÖNCE GÖCEK'TE MAVİ TUR 
Orman'ın lüks yatıyla mavi tura çıkan Kaymaz'a Hollandalı eski eşinden olan çocukları da eşlik etti. Çıktıkları mavi turda fotoğraf paylaşmaktan kaçınan ikiliden Kaymaz, daha sonra Fikret Orman'ın Bodrum Gündoğan'daki oteli Cape Bodrum Beach Resort'ta arka arkaya paylaşım yaptı. Deniz kenarından ve otel odasından paylaşım yapıp altına 'huzur' yazan 44 yaşındaki eski mankenin bu hamlesi de Beşiktaş Başkanı Orman'la çıkan aşk dedikodularını doğrular gibiydi….



ESKİ AŞKINI DA AĞIRLAMIŞTI
Geçtiğimiz yaz aylarında da kısa süre birlikte olduğu Azeri model Ula Alex'i Bodrum'daki lüks otelinde birkaç hafta ağırlayan Fikret Orman'ın Özlem Kaymaz'la beraberliğini de gözlerden uzak yaşamak için Gündoğan'daki otelini tercih etmesi akıllara Bülent Serttaş'ın "Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim" şarkısını getirdi.

MİSAFİRPERVER BAŞKAN
Orman, geçtiğimiz yıl da Azeri model Ula Alex'e Bodrum'daki lüks otelinde geceliği ortalama 2 bin liralık süit oda tahsis etmişti. Çapkın yönetici, aşkına kredi kartını da verip bonkörlüğünü konuşturmuştu..

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFikret OrmanBodrum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serhat Akın'dan Hadise itirafı!
Serhat Akın'dan Hadise itirafı!
Aşıklar el ele...
Aşıklar el ele...
Türkiye'ye turist olarak geldiler, fuhuş yaptılar...
Türkiye'ye turist olarak geldiler, fuhuş yaptılar...
Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi
Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi
Hülya Avşar: Atatürk dedemin arkadaşıydı iddiası!
Hülya Avşar: Atatürk dedemin arkadaşıydı iddiası!
Şahan Gökbakar yine güldürdü!
Şahan Gökbakar yine güldürdü!
Erdoğan ile Putin görüştü!
Erdoğan ile Putin görüştü!
"Hakurk'taki saldırı hazırlığındaki teröristlere hava operasyonu"
"Hakurk'taki saldırı hazırlığındaki teröristlere hava operasyonu"
Erdoğan, Ruhani ile görüştü!
Erdoğan, Ruhani ile görüştü!
TSK Efes 2018 tatbikatı'ndan görüntüler...
TSK Efes 2018 tatbikatı'ndan görüntüler...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim