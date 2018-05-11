Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim.

Adı Fikret Orman’la anılan Özlem Kaymaz, önceki gün dedikoduları doğruladı! 44 yaşındaki Türkiye eski güzeli, Beşiktaş Başkanı’nın Bodrum Gündoğan’daki otelinden ‘huzur’ paylaşımı yaptı....

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanlığı'nın yanı sıra hızlı aşk hayatıyla adından söz ettiren Fikret Orman'ın adı geçtiğimiz gün Özlem Kaymaz'la anılmıştı. 1992 Türkiye Güzeli Kaymaz'ı ilk olarak VodafonePark'taki locasında ağırladığı konuşulan ünlü yönetici, iddiaya göre geçtiğimiz gün de eski mankeni Göcek'te tatile çıkardı..

Son olarak avukat Aylin Surkultay'la aşk yaşayan Orman, şu sıralar Kaymaz'la birlikte.

ÖNCE GÖCEK'TE MAVİ TUR

Orman'ın lüks yatıyla mavi tura çıkan Kaymaz'a Hollandalı eski eşinden olan çocukları da eşlik etti. Çıktıkları mavi turda fotoğraf paylaşmaktan kaçınan ikiliden Kaymaz, daha sonra Fikret Orman'ın Bodrum Gündoğan'daki oteli Cape Bodrum Beach Resort'ta arka arkaya paylaşım yaptı. Deniz kenarından ve otel odasından paylaşım yapıp altına 'huzur' yazan 44 yaşındaki eski mankenin bu hamlesi de Beşiktaş Başkanı Orman'la çıkan aşk dedikodularını doğrular gibiydi….





ESKİ AŞKINI DA AĞIRLAMIŞTI

Geçtiğimiz yaz aylarında da kısa süre birlikte olduğu Azeri model Ula Alex'i Bodrum'daki lüks otelinde birkaç hafta ağırlayan Fikret Orman'ın Özlem Kaymaz'la beraberliğini de gözlerden uzak yaşamak için Gündoğan'daki otelini tercih etmesi akıllara Bülent Serttaş'ın "Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim" şarkısını getirdi.



MİSAFİRPERVER BAŞKAN

Orman, geçtiğimiz yıl da Azeri model Ula Alex'e Bodrum'daki lüks otelinde geceliği ortalama 2 bin liralık süit oda tahsis etmişti. Çapkın yönetici, aşkına kredi kartını da verip bonkörlüğünü konuşturmuştu..