banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98614
ALTIN
211.311
DOLAR
5.4058
STERLİN
6.9657
EURO
6.2676
Bulut Akacan bize şantaj yapıyor
BULUT AKACAN BİZE ŞANTAJ YAPIYOR
“Altınbaş imzası bir değerdir”
''ALTINBAŞ İMZASI BİR DEĞERDİR''
Yem hırsızlarına ek tutukluluk
YEM HIRSIZLARINA EK TUTUKLULUK
Bugün elektrik kesintisi var
BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner282

Asgari ücret 8 ayda 646 lira eridi

İşçi, memur ve emekli maaşları, döviz kuru ve enflasyon artışı karşısında son bir yıl içinde önemli miktarda eridi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretlinin yılbaşından bu yana da 646 lira kaybı olduğunu söyledi.

Asgari ücret 8 ayda 646 lira eridi

İşçi, memur ve emekli maaşları, döviz kuru ve enflasyon artışı karşısında son bir yıl içinde önemli miktarda eridi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretlinin yılbaşından bu yana da 646 lira kaybı olduğunu söyledi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:51
Asgari ücret 8 ayda 646 lira eridi

İşçi, memur ve emekli maaşları, döviz kuru ve enflasyon artışı karşısında son bir yıl içinde önemli miktarda eridi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretlinin yılbaşından bu yana da 646 lira kaybı olduğunu söyledi.

İşçi, memur ve emekli maaşları, döviz kuru ve enflasyon artışı karşısında son bir yıl içinde yarı yarıya eridi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan enflasyon farkının, işçi, emekli ve memurun maaşına her ay yansıtılmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçen hafta 4.90 TL seviyelerinde olan dolar bir hafta içinde 5.38 TL'yi buldu. Euro 6.15 TL'ye dayandı. Türk Lirası, ciddi değer kaybetti. Yılbaşında 3.78 lira olan dolar, 7 ayda 1.5 lira artarak, 5.38 TL'ye çıktı. 1603 lira olan asgari ücret, yılbaşında 424 dolar iken bugün 302 dolara indi. Asgari ücretlinin yılbaşından bu yana da 646 lira kaybı var. Memur, işçi ve emekli maaşları da 650 lira ile 1200 lira arasında eridi” dedi.

AÇLIK VE SEFALET

Gürer, enflasyon ve döviz kurlarındaki büyük artışın, ülkenin iyi yönetilmediğinin bir göstergesi olan ekonomik krizi toplumun tüm kesimlerinde hissettirdiğini vurguladı. Artan enflasyon ve döviz kurlarının, çalışan kesimin aldığı ücretleri erittiğini söyledi. Kamu çalışanlarına 2018 yılı için yapılan ücret düzenlemelerinin yetersiz olduğunu ifade eden Gürer şunları söyledi:

“Sadece Temmuz ayındaki enflasyon artışı, bir önceki aya göre yüzde 0.55 oldu. 1603 lira olan asgari ücret, yılbaşında 424 dolar iken bugün 302 dolara kadar indi. Enflasyon artışına bağlı olarak elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere, temel gıda ve tüketim ürünlerine yüzde 9 ile yüzde 50 arasında zam yapıldı. Türk lirasının bir yılda yüzde 50 oranında değer kaybettiği bir dönemde, işçi, memur ve emekli maaşlarına ilk altı ayda yüzde 4, ikinci altı ayda ise yüzde 3.5 zam yapılması, bu kesimleri açlık ve sefalete sürüklemek anlamına gelir'

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarkan'dan Kemal Sunal paylaşımı
Tarkan'dan Kemal Sunal paylaşımı
Hakkari’de hain saldırı: 6 asker yaralı
Hakkari’de hain saldırı: 6 asker yaralı
Bu sabah büyük bir facia yaşandı! 9 ölü
Bu sabah büyük bir facia yaşandı! 9 ölü
Hakkari’de hain saldırı: Yaralı askerlerimiz var
Hakkari’de hain saldırı: Yaralı askerlerimiz var
Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştı
Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştı
Bakan Albayrak yeni ekonomi modelini açıklayacak
Bakan Albayrak yeni ekonomi modelini açıklayacak
Fuat Oktay: Mağdur durumda olan bir vatandaşımız yok
Fuat Oktay: Mağdur durumda olan bir vatandaşımız yok
Yaşlanmayı durdurmanın formülü bulundu mu?
Yaşlanmayı durdurmanın formülü bulundu mu?
Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği kişi, oyuncuya hayatının şokunu yaşattı!
Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği kişi, oyuncuya hayatının şokunu yaşattı!
Antalya'da "Hababam Sınıfı Müzesi" açıldı
Antalya'da "Hababam Sınıfı Müzesi" açıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim