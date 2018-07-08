Asena Tuğal, siyah mayosuyla Bodrum'u salladı

Temmuz ayında oyuncu Şahin Irmak'la dünya evine girmeye hazırlanan oyuncu Asena Tuğal, seksi mayosuyla Bodrum'u salladı.

Asena Tuğal, önceki gün Yalıkavak'taki bir bechte görüntülendi. Şahin Irmak'la temmuz ayında nikah masasına oturmayahazırlanan Asena Tuğal, siyah mayosuyla göz doldurdu.

TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNE TOPLADI

Asena Tuğal, önceki gün Yalıkavak'taki bir beachte görüntülendi. Güzel oyuncu, uzun süredir ailesiyle birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. 34 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziğiyle ve güzelliğiyle tüm bakışları üzerine topladı. Temmuz ayının üçüncü haftasıyla Şahin Irmak'la dünya evine girecek genç oyuncu Asena Tuğal, düğün öncesi moral depoluyor.

Asena Tuğal, dağ tırmanışı yapıp, düzenli olarak bisiklete binerek spor yapıyor.