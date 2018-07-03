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ASELSAN ve BMC’den 94 milyon euroluk anlaşma

ASELSAN, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile, SARP Uzaktan Komutalı Silah tedariki konusunda sözleşme imzalandığını duyurdu.

ASELSAN ve BMC’den 94 milyon euroluk anlaşma

ASELSAN, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile, SARP Uzaktan Komutalı Silah tedariki konusunda sözleşme imzalandığını duyurdu.

03 Temmuz 2018 Salı 12:15
ASELSAN ve BMC’den 94 milyon euroluk anlaşma

ASELSAN ve BMC’den 94 milyon euroluk anlaşma

ASELSAN, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile, SARP Uzaktan Komutalı Silah tedariki konusunda sözleşme imzalandığını duyurdu.

ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariki konusunda 94 milyon 946 bin Euro tutarında sözleşme imzalandı.

Sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2021 yılları arasında tamamlanacak.

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