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20 Temmuz 2017 Perşembe 18:59

Arslan: "43 Yıldır Olduğu Gibi, Kıbrıs Türk Halkının Refah Düzeyinin Artması Ülke Olarak Önceliklerimiz Arasında Olmayı Sürdürecektir"

TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, &#34;43 yıldır olduğu gibi, Kıbrıs Türk halkının refah düzeyinin artması ülke olarak önceliklerimiz arasında olmayı sürdürecektir.&#34; değerlendirmesinde bulundu.

Arslan: '43 Yıldır Olduğu Gibi, Kıbrıs Türk Halkının Refah Düzeyinin Artması Ülke Olarak Önceliklerimiz Arasında Olmayı Sürdürecektir'
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Ankara, 20 Temmuz 17 : TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "43 yıldır olduğu gibi, Kıbrıs Türk halkının refah düzeyinin artması ülke olarak önceliklerimiz arasında olmayı sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Arslan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43'üncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahı için sorumluluk bilinciyle üzerine düşeni yaptığını belirtti.

Arslan, "Bu anlamlı gün vesilesiyle, 43 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'nda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizden hayatını kaybedenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler temenni ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda daha da gelişmesi ve güçlenmesi için desteğimiz sürecek, Kıbrıs Türk'ü, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi altında aydınlık yarınlara güvenle ilerleyecektir. 43 yıldır olduğu gibi, Kıbrıs Türk halkının refah düzeyinin artması ülke olarak önceliklerimiz arasında olmayı sürdürecektir" ifadesini kullandı.

(AA/SEL)

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