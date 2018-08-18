Arınç’tan açık sitem: Bir karede bile yer almadık!

AKP Kongresini değerlendiren Bülent Arınç sözü AKP'nin tarihini anlatan 16 dakikalık filme getirip "Filmde bir saniyelik bir karede bile gözükmedik" diyerek sitem etti.

AKP 6. Olağan Kongresi’ne katılan AKP kurucu üyelerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç Erdoğan’ın konuşmasının ardından Habertürk ekranlarında kongre sürecini değerlendirdi. Konuşmasında açıkça sitemini de dile getiren Arınç “14 dakikalık sine vizyonda yola birlikte çıktıklarındna bir kare bile göremedim .Onlardan biri benim. Buna üzülmedim mi? Üzüldüm. Ben kimim peki? Bu partiyi kuran üç kişiden biriyim. 70 kurucu vardır bunların 53’ü milletvekilidir ama fotoğraflarda en çok bizim üçümüzün (Gül, Erdoğan, Arınç) görünür. Üstelik o 53 milletvekilinin Meclis’teki grup başkanıyım ben. Genel başkanımız olmadığı için grup toplantılarında ben konuştum. Kurucular kurulu toplantısında bizim genel başkan adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır diyerek grup başkanlığını ben ilan ettim.

Ondan sonra ilk Meclis başkanı benim. Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olarak ne kadar sorun yaşadıysa ben kat kat fazlasını yaşadım. Daha sonra başbakan yardımcığı yaptım. Şu 16 dakikalık filmde benim 1 saniyelik bir karede yer almam gerekmez mi? Gerekir. Bunun kabahatlisi haşa sayın Erdoğan değil. Ben onun vefasının şahidiyim. Bunu hangi ajans yaptıysa kabahat onda.” dedi.

GÜL NEDEN KATILMADI

kongreye katılmayanlar arasında en dikkat çeken isim Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu. Gül’ün salonda yer almamasını da değerlendiren Arınç şunları söyledi:

Erken seçim karar açıklandıktan sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun sayın Abdullah Gül’e bir adaylık teklifinde bulunduğunu bunun bir çatı aday olarak düşünüldüğünü ve İYİ Parti ve CHP’nin de bu beraberlikte olduğunu söylediler. O günlerde Sayın Temel Karamollaoğlu ve Gül’ün görüşeceğini öğrenince ben bundan çok endişe duydum.

Biz geçmişten bu yana belli bir çizgide siyaset yapıyoruz. Bu çizginin bize öğrettiği şeyler var. Bizim bir liderimiz var ve onun karşısında aday olmamız mümkün değildir. Ya karşısına çıkar zamanında muhalefet edersiniz yada partinizi kurarsınız aday olursunuz. Biz yine onunla birlikte olmayız ama onun doğruluğu yanlışlığı kendisine ait olur. Ama son anda ‘gel Tayyip Bey’in karşısına aday ol, biz de seni destekleyeceğiz derlerse ben buna bir ahlaksız teklif gözüyle bakarım. Kimse bize bu teklifte bulunmaya cesaret edemez. Erdoğan seçime girmeye karar vermiş. Seçime bir ay kalmış ‘gel biz seni çatı aday yapalım’bu senin kara kaşın kara gözün için yapılan bir teklif değil. Tayyip Erdoğanı devirmek için bir manivela arıyorlar. Ben bunun aleti olmam, olamam. Abdullah bey de olmaz.

Bugün eski Meclis başkanları bir aradaydık. Bizi alıp kulis arkasına götürdüler bir çay ikramında bulundular bazı konuları konuştuk. Bizi onore ettiler. Ancak bu daha önce böyle olmadı. Kim yaptı nednen yaptı bilmiyorum. Onları Allaha havale ettik. Sayın Abdullah Gül’un buraya davetli olduğunu duydum ama katılmadı. Kendisinin takdiri. Daha önce saray’da yapılan davete katılmıştı hatta yabancı konukları birlikte karşıladık. Sayın Gül kendisine karşı yapılan bazı haksızlıkları parti açısından hala affetmiyor olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız ona bir jest yaparsa bir davette bulunursa -bir yemek olur, bir ailecek ziyaret olur- zannediyorum ki onun da gidecek başka bir yeri yok. Bizim için AK Parti’den başka bir parti Erdoğan’dan başka bir isim yoktur. Ama Gül’e karşı yapılan haksızlıkların da çok büyük olduğunu söylemeliyim. Ona tepki olarak böyle davrandığnı düşünüyorum.