Arda Turan'a ne cezası verildi...

Arda Turan'ın cezası belli oldu

PFDK, Başakşehirspor futbolcusu Arda Turan'a 16 maç ceza verdi.

Başakşehir-Sivasspor maçının son dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrası yardımcı hakemi iten ve sonrasında kırmızı kart gören Arda Turan'ın cezası belli oldu. Arda'ya verilen 16 maçlık ceza Türk futbol tarihinin en ağır cezalarından biri oldu.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

'MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu ARDA TURAN'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 16 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'