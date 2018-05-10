Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102381
ALTIN
179.905
DOLAR
4.2383
STERLİN
5.7269
EURO
5.0479
Tokmak itham edildi
TOKMAK İTHAM EDİLDİ
Alkollü magandalar tutuklandı
ALKOLLÜ MAGANDALAR TUTUKLANDI
Tabanca zanlısı teminata bağlandı
TABANCA ZANLISI TEMİNATA BAĞLANDI
Çorap içinde uyuşturucu
ÇORAP İÇİNDE UYUŞTURUCU
banner256

Arda Turan'a ne cezası verildi...

PFDK, Başakşehirspor futbolcusu Arda Turan'a 16 maç ceza verdi.

Arda Turan'a ne cezası verildi...

PFDK, Başakşehirspor futbolcusu Arda Turan'a 16 maç ceza verdi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 20:14
Arda Turan'a ne cezası verildi...

Arda Turan'ın cezası belli oldu

PFDK, Başakşehirspor futbolcusu Arda Turan'a 16 maç ceza verdi.

Başakşehir-Sivasspor maçının son dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrası yardımcı hakemi iten ve sonrasında kırmızı kart gören Arda Turan'ın cezası belli oldu. Arda'ya verilen 16 maçlık ceza Türk futbol tarihinin en ağır cezalarından biri oldu.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

'MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu ARDA TURAN'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 16 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'

Anahtar Kelimeler:
Arda TuranPfdkCezasıBELLİOldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Habertürk spikerinin canlı yayın kazası...
Habertürk spikerinin canlı yayın kazası...
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye '15 vekil' tepkisi!
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye '15 vekil' tepkisi!
Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü
Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü
Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri…
Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri…
Akar: “TSK Kıbrıs adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek”
Akar: “TSK Kıbrıs adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek”
YÖK'ten Fransızca Bölümlerine Kısıtlama!
YÖK'ten Fransızca Bölümlerine Kısıtlama!
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İÜ'den Ayrılması Protesto Edildi!
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İÜ'den Ayrılması Protesto Edildi!
Karatay'dan “Ramazana Su İçerek Hazırlanın“ Tavsiyesi...
Karatay'dan “Ramazana Su İçerek Hazırlanın“ Tavsiyesi...
"Okulda 'Yılan' paniği"
"Okulda 'Yılan' paniği"
ABD'li rahipten, 'Rahip Brunson-Fetullah Gülen takası' önerisi
ABD'li rahipten, 'Rahip Brunson-Fetullah Gülen takası' önerisi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim