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Araştırmaya Göre Sudoku Ve Çapraz Bulmaca Zeka Geliştirmiyor...

Zeka geliştirici olarak bilinen sudoku ve çapraz bulmaca gibi oyun ve uygulamaların oyunların insan zekasına bir etkisi olmadığı öne sürüldü.

Araştırmaya Göre Sudoku Ve Çapraz Bulmaca Zeka Geliştirmiyor...

Zeka geliştirici olarak bilinen sudoku ve çapraz bulmaca gibi oyun ve uygulamaların oyunların insan zekasına bir etkisi olmadığı öne sürüldü.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:33
Araştırmaya Göre Sudoku Ve Çapraz Bulmaca Zeka Geliştirmiyor...

Zeka geliştirici olarak bilinen sudoku ve çapraz bulmaca gibi oyun ve uygulamaların oyunların insan zekasına bir etkisi olmadığı öne sürüldü.

Kanada'nın Ontario eyaletinin Londra kentindeki Western Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada sudoku, çapraz bulmaca gibi zeka geliştirici oyunların aslında insanlarda zeka gelişimine ya da genel IQ seviyesine etkisi olmadığı belirtildi.

Üniversitenin Beyin ve Zeka Enstitüsünde yapılan araştırmaya katılanlar iki gruba ayrıldı. Birinci grup 20 gün boyunca zeka geliştirici uygulamalar ve oyunlar oynarken, diğer grup bu sürede hiçbir zeka geliştirici oyun oynamadı.

Daha sonra iki grup aynı teste tabi tutuldu. 20 gün boyunca zeka geliştirici oyunlar oynayanlar testten diğer grupla benzer sonuçlar aldı.

Araştırma ekibinden Bobby Stojanoski, beyin geliştirici oyunları oynayanların bu tür oyunlar oynamayanlardan daha iyi sonuçlar almadığını belirterek, bilişsel gelişim için düzenli egzersizin, sosyalleşmenin, sağlıklı beslenmenin ve iyi uykunun daha önemli olduğunu vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "Neuropsychologia" dergisinde yayımlandı.

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Son Güncelleme: 02.08.2018 12:34
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