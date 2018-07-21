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İki asker tacizden yakalandı
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Aranan 489 zanlı yakalandı

Türkiye genelinde ikincisi  gerçekleşen "Huzurlu sokaklar uygulaması"nda aranan 489 şüpheli yakalanırken,  69'u Suriyeli ve yabancı uyruklu dilenci olmak üzere 550 kişiye adli veya idari  işlem yapıldı. Dilencilik, rahatsız etme, emre aykırı davranış, trafiği  tehlikeye sokma suçlarından toplam 54 bin 875 idari para cezası kesildi.

Aranan 489 zanlı yakalandı

Türkiye genelinde ikincisi  gerçekleşen "Huzurlu sokaklar uygulaması"nda aranan 489 şüpheli yakalanırken,  69'u Suriyeli ve yabancı uyruklu dilenci olmak üzere 550 kişiye adli veya idari  işlem yapıldı. Dilencilik, rahatsız etme, emre aykırı davranış, trafiği  tehlikeye sokma suçlarından toplam 54 bin 875 idari para cezası kesildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 21:35
Aranan 489 zanlı yakalandı

Aranan 489 zanlı yakalandı

Türkiye genelinde ikincisi  gerçekleşen "Huzurlu sokaklar uygulaması"nda aranan 489 şüpheli yakalanırken,  69'u Suriyeli ve yabancı uyruklu dilenci olmak üzere 550 kişiye adli veya idari  işlem yapıldı. Dilencilik, rahatsız etme, emre aykırı davranış, trafiği  tehlikeye sokma suçlarından toplam 54 bin 875 idari para cezası kesildi.


Ülke genelinde ikincisi gerçekleşen "Huzurlu Sokaklar  Uygulaması" kapsamında aranan 489 zanlı yakalandı, 69'u Suriyeli ve yabancı  uyruklu dilenci olmak üzere 550 kişiye adli veya idari işlem yapıldı. 

Alınan bilgiye göre, yurt genelinde özellikle kavşak, park ve benzeri  kamuya açık mekanlarda, başta çocuklar olmak üzere bazı kişilerin araç camı  silmesi, insanları taciz ederek para vermeye zorlaması, mendil, çicek hediyelik  eşya satışı yapması ve dilenmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, cami,hastane, terminal, gar, park, bahçe gibi yerlerde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar  Uygulaması-2" gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda dün  gerçekleştirilen uygulamaya, Emniyet, Jandarma Göç İdaresi ve Belediye  Başkanlıklarından 8 bin 505 karma ekipte görevli 33 bin 334 personel katıldı.

Uygulamada 38 dedektör köpek de kullanıldı.

550 kişiye adli veya idari işlem

Ekiplerce 233 bin 16 kişinin kontrol edildiği uygulamada, aranan 489  şüpheli yakalandı. 69'u Suriyeli ve yabancı uyruklu dilenci olmak üzere 550  kişiye adli veya idari işlem yapıldı, bunların 24'ü gözaltına alındı.

Özellikle kavşaklar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde  yapılan denetimlerde, dilencilik, rahatsız etme, emre aykırı davranış, trafiği  tehlikeye sokma suçlarından toplam 54 bin 875 idari para cezası kesildi.  Dilencilerin üzerinden çıkan bin 748 lira kamuya aktarıldı.

Ekiplerce yakalanan yabancı uyruklular, idari işlem yapılmak üzere İl  Göç İdaresi Müdürlüğüne, dilencilik yapan 17'si yabancı uyruklu olmak üzere 61  çocuk ise ailelerine teslim edildi.

Aranan 19 araç bulundu

Uygulama kapsamında bin 468 umuma açık iş yeri kontrol edilirken,  bunlardan 5'ine kusur ve eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle işlem uygulandı.

Trafik kontrolleri sırasında 65 bin 14 araç incelenirken aranan 19  araç bulundu, eksiği tespit edilen 965 araca 422 bin 521 lira idari para cezası  kesildi, 243 araç da trafikten men edildi.

Kişilerin üzeri, araçlar ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4  tabanca, 6 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, bin 205 mermi, 4 kesici veya delici  alet, 224 gram esrar,  3,45 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve 591  paket kaçak sigara ele geçirildi.

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