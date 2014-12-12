Aralarında KKTC’yle İlgili Olanların Da Bulunduğu Bazı Kanunlar TC Resmi Gazete’de Yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan aralarında KKTC’yle ilgili olanların da bulunduğu 9 kanuna ilişkin karar TC Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan kanunların onaylanmasıyla ilgili kararların KKTC’yle ilgili olanları şunlar:

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, Online Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.”