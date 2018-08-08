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Arabasını yıkamayan lastikçiye kurşun yağdırdı

Ankara'da arabasını yıkamadığı için tartıştığı lastikçiyi önce ayaklarından silahla vurup, daha sonra kurşun yağmuruna tutarak öldüren şahıs yakalandı. Şahsın olayda kullandığı silahı bir uzman çavuştan zorla aldığı ortaya çıktı. 

Arabasını yıkamayan lastikçiye kurşun yağdırdı

Ankara'da arabasını yıkamadığı için tartıştığı lastikçiyi önce ayaklarından silahla vurup, daha sonra kurşun yağmuruna tutarak öldüren şahıs yakalandı. Şahsın olayda kullandığı silahı bir uzman çavuştan zorla aldığı ortaya çıktı. 

08 Ağustos 2018 Çarşamba 21:16
Arabasını yıkamayan lastikçiye kurşun yağdırdı

Ankara'da arabasını yıkamadığı için tartıştığı lastikçiyi önce ayaklarından silahla vurup, daha sonra kurşun yağmuruna tutarak öldüren şahıs yakalandı. Şahsın olayda kullandığı silahı bir uzman çavuştan zorla aldığı ortaya çıktı. 

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde esnafa kan kusturan ve esnaf tarafından ‘Terör Ahmet’ diye bilinen Ahmet I., 1 Ağustos sabahı lüks otomobiliyle Turgut Özal Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonuna geldi.  Ahmet I., arabasını yıkamasını istediği lastikçi Şevgi Okumuş’un “Bu benim işim değil” cevabı üzerine küfrederek istasyon çalışanını 4 el ateş ederek ayaklarından yaraladı. Yaralı Okumuş, çalışır vaziyetteki Ahmet I.’nın arabasına binerek kaçmak istedi. O sırada şoför koltuğunun yanında oturan C.A. arabadan atlarken, lastikçinin kaçtığını fark eden Ahmet I. silahla arabaya 10 el ateş etti.

Arabasını yıkamayan lastikçiye böyle kurşun yağdırdı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Okumuş seyir halindeki aracın içerisinde hayatını kaybederken, araç bir otomobile ve bir ağaca çarparak durdu. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Okumuş’un cansız bedenini araçtan çıkarırken, polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekti. Okumuş’un cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kaçan Ahmet I.’nın peşine düştü.

Yaşanan kovalamaca sonucu Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sıkıştırılan “Terör Ahmet” lakaplı Ahmet I., polislere de ateş açtı. Polis daha sonra silahı kafasına dayayan Ahmet I.’yı bir anlık dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getirdi. Zanlının üzerinde birçok sahte kimlik ele geçirdi. 7 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ahmet I.’nın olayda kullandığı silahı olayın yaşandığı gün bir eğlence merkezinde aynı masada oturduğu Uzman Çavuş B.B.’den zorla aldığı belirlendi.

Olayda Şevgi Okumuş hayatını kaybetti.

Olayda Şevgi Okumuş hayatını kaybetti.

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