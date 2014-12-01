Apple'dan Dünya AİDS Günü'ne Destek

"1 Aralık Dünya AİDS Günü" dolayısıyla tüm dünyadaki Apple mağazaları gibi Türkiye'deki Apple Store Zorlu Center ve Apple Store Akasya mağazaları da kırmızıya büründü. Bugün satılan her ürün, aksesuar ve hediye kartı için müşterilerin ödeyeceği ücretin bir bölümü AİDS'le mücadele organizasyonu RED aracılığıyla Global Fund'a aktarılacak.

Şirket açıklamasına göre, AppStore, perakende ve online mağazalarını dahil ederek bir kampanyaya imza atan Apple, AİDS ile mücadeleye dünyadaki tüm mağazalarıyla destek vereceğini kaydetti. Dünya AİDS Günü nedeniyle Apple mağazaları kırmızı logolu, kırmızı aksesuar ve demo ürünlerde RED için çalışan uygulamalarıyla kırmızı renge döndü.

Apple ve en önemli uygulama geliştiricileri, herkesi RED'eAİDS'siz bir nesil mücadelesinde yardım etmeye çağırıyor. Gelecek iki hafta boyunca "RED için Uygulamalar" adındaki özel AppStore bölümünde yeni içeriğe sahip 25 uygulama olacak ve buradan kazanılacak tüm gelir doğrudan AIDS ile mücadele eden Global Fund'a aktarılacak. Bu, aynı zamanda RED'i desteklemek için AppStore'da yapılan ilk küresel girişim olma özelliğini taşıyor. Apple, şimdiye kadar AIDS ile savaş için 75 milyon dolarlık destek sağladı.