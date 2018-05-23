Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102303
ALTIN
201.071
DOLAR
4.8461
STERLİN
6.4722
EURO
5.6750
Gazimağusa’da iş kazası
1 KİŞİ YARALANDI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
Gök suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı
SUÇSUZ OLDUĞU ANLAŞILDI
banner256
Flaş Haber
4 yıl hapis yatacak
Kapat

AP, Türkiye'de Seçime Gözlemci Göndermeyecek

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için gözlemci göndermeyeceği bildirildi.

AP, Türkiye'de Seçime Gözlemci Göndermeyecek

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için gözlemci göndermeyeceği bildirildi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 12:51
AP, Türkiye'de Seçime Gözlemci Göndermeyecek


 Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için gözlemci göndermeyeceği bildirildi.

banner277
AP'nin Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyonu Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAvan yaptıkları ortak açıklamada, "AP, Türkiye'de yapılacak (24 Haziran) seçim sürecini denetlemeyecek, süreç ve seçim sonuçları hakkında yorum yapmayacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bir AP üyesinin referanduma ilişkin yapacağı herhangi bir açıklamanın hiçbir şekilde AP'nin görüşünü yansıtmayacağı kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 23.05.2018 15:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin ilk F-35 savaş uçağı uçuş testlerini sürdürüyor
Türkiye'nin ilk F-35 savaş uçağı uçuş testlerini sürdürüyor
Shakira İstanbul'da konser verecek
Shakira İstanbul'da konser verecek
İbrahim Kutluay - Demet Akalın ilişkisi neden bitti?
İbrahim Kutluay - Demet Akalın ilişkisi neden bitti?
Japonlar almak için Türkiye'ye geliyor...
Japonlar almak için Türkiye'ye geliyor...
Türkiye'den ABD'ye karşı 'ek vergi' hamlesi
Türkiye'den ABD'ye karşı 'ek vergi' hamlesi
 Denizli'de anız yangını ormana sıçradı...
 Denizli'de anız yangını ormana sıçradı...
"Hastane önünde dehşet"
"Hastane önünde dehşet"
Fazilet Hanım ve Kızları final yapıyor
Fazilet Hanım ve Kızları final yapıyor
Erzincan’da bir kişi sineği yakmak isterken evini yaktı
Erzincan’da bir kişi sineği yakmak isterken evini yaktı
Uzman çavuşun eşi cenaze törenine gelinliğiyle katıldı
Uzman çavuşun eşi cenaze törenine gelinliğiyle katıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim