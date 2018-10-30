banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
215.166
DOLAR
5.4717
STERLİN
6.9530
EURO
6.2122
Girne'de sahte para
GİRNE'DE SAHTE PARA
Tavuk çiftliğinde 77 kök Hintkeneviri
TAVUK ÇİFTLİĞİNDE 77 KÖK HİNTKENEVİRİ
17 yaşındaki kızdan 8 bıçak darbesi
17 YAŞINDAKİ KIZDAN 8 BIÇAK...
Onaç tutuksuz yargılanacak
ONAÇ TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Girne'de sahte para
Kapat

Antalya\'nın Manavgat İlçesinde Eğitim Uçağı Düştü, Pilot Ve Yardımcısı Hayatını Kaybetti

GÖRGÜ TANIĞI MEHMET TOMAN:

Antalya\'nın Manavgat İlçesinde Eğitim Uçağı Düştü, Pilot Ve Yardımcısı Hayatını Kaybetti

GÖRGÜ TANIĞI MEHMET TOMAN:

30 Ekim 2018 Salı 17:11
Antalya\'nın Manavgat İlçesinde Eğitim Uçağı Düştü, Pilot Ve Yardımcısı Hayatını Kaybetti

GÖRGÜ TANIĞI MEHMET TOMAN: "YÜKSELDİKTEN SONRA DÖNEREK DÜŞMEYE BAŞLADI VE YERE ÇARPTI. UÇAK HAVADAYKEN ZATEN DÜŞECEĞİ HİSSİNE KAPILMIŞTIK"

Antalya, 30 Ekim 18 (.): Antalya\'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve yardımcısı yaşamını yitirdi.

Vali Münir Karaloğlu, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde eğitim uçağının düştüğünü bildirdi.

İlk tespitlere göre Yıldız Air firmasına ait uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısının hayatını kaybettiğini aktaran Karaloğlu, "Allah\'tan rahmet diliyorum. Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu uçağın daha önce İzmir\'de bir aracın tavanına temas eden uçak olduğu söyleniyor." dedi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada da Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde saat 14.53\'te kalkış yapan ve bir saatlik kalkış izni olan, Yıldız Air adlı sivil havacılık firmasına ait Cessna tipi TC-KIM kuyruk tescilli uçağın saat 15.30 sularında düştüğü kaydedildi.

Kazada, olay mahallinde gerekli emniyet tedbirlerinin Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince alındığı belirtildi.

Manavgat Kaymakam Mustafa Yiğit, olay yerinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Yiğit, kazanın nedenine ilişkin  an itibarıyla  teknik açıdan net bir bilgi vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Yiğit, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları muhtemelen yarın inceleme yapacak. Şu an burada başsavcımız, 112 Acil, itfaiye ekipleri gerekli tedbirleri almış durumda. Pilotlar çıkarılacak ve daha sonra inceleme yapılacak. Kazanın nedenine ilişkin şu an bir şey söyleme şansımız yok." dedi.

Gazetecilerin, "Söz konusu uçağın İzmir\'de de bir kazaya karıştığı yönünde duyumlarımız var." sözleri üzerine Yiğit, bu konuda kendilerine ulaşan herhangi bir bilginin bulunmadığını ifade etti.

"DÜŞECEĞİ HİSSİNE KAPILMIŞTIK"

Kaza anını gören Manavgat Belediyespor kaleci antrenörü Mehmet Toman, sahalarında antrenman yaptıkları sırada saat 15.30 civarında uçağı havada gördüklerini ve uçağın sahanın hemen yanındaki alana düştüğünü dile getirdi.

 

Uçağın 5-10 dakika kadar denizin üzerinde uçuş yaptığını ve birden yükseldiğini anlatan Toman, "Yükseldikten sonra dönerek düşmeye başladı ve yere çarptı. Uçak havadayken zaten düşeceği hissine kapılmıştık." dedi.

"HEMEN NABIZLARINI KONTROL ETTİM"

Manavgat Belediyespor kaleci antrenörü Erhan Coşkun da uçağın düşmesi üzerine hemen 112\'yi aradıklarını ve kaza yerine gittiklerini belirterek, "Motosikletle uçağın düştüğü yere geldim. Geldiğimde ilk olarak uçaktakilerin nabızlarını kontrol ettim. Pilot hayatını kaybetmişti fakat yanındakinin nabzı düşük atıyordu. Yaklaşık bir dakika sonra onun da nabzı durdu." ifadelerini kullandı.

(AA/HUR/YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tobb Türkiye Savunma Sanayi Meclisi
Tobb Türkiye Savunma Sanayi Meclisi
İstanbul Havalimanı’ndan ilk yurt dışı sefer yarın KKTC’ye yapılacak
İstanbul Havalimanı’ndan ilk yurt dışı sefer yarın KKTC’ye yapılacak
İstanbul Havalimanı'nda Sefer Hazırlıkları
İstanbul Havalimanı'nda Sefer Hazırlıkları
Fatih, Akdeniz'deki İlk Sondaj İçin Yola Çıktı
Fatih, Akdeniz'deki İlk Sondaj İçin Yola Çıktı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
13 yaşındaki çocuk tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!
13 yaşındaki çocuk tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!
Erdoğan yeni havalimanının adını açıkladı
Erdoğan yeni havalimanının adını açıkladı
İstanbul yeni havalimanının açılış töreni başladı
İstanbul yeni havalimanının açılış töreni başladı
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Öldürülmesi
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Öldürülmesi
Türkiye'den Yunanistan'a Kınama
Türkiye'den Yunanistan'a Kınama

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim