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02 Ocak 2017 Pazartesi 08:14

Antalya Havalimanı'nı alarma geçiren olay

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Antalya Havalimanı'nı alarma geçiren olay
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Antalya Havalimanı'nı Alarma Geçiren Olay

Antalya Havalimanı'nda Suriyeli bir genç "Üzerimde bomba var, Allahu ekber" diye bağırınca panik yaşandı.

Antalya Havalimanı'nda iç ve dış hatlar terminallerinin ortak kullandığı ''Giden Yolcu'' kısmında saat 09.55'te X-Ray cihazından geçen Suriyeli bir genç "Üzerimde bomba var, Allahu ekber" diye bağırınca, panik yaşandı.

Polis ve özel güvenlikçiler 25-30 yaşlarındaki Suriyeliyi kısa sürede etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Bir görgü tanığı, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Şahıs el bagajıyla X-Ray cihazından geçmek istedi. Güvenlik görevlileri izin vermeyince şüpheli 'Gidin teröristlerle uğraşın benimle ne uğraşıyorsunuz?' diye tepki gösterdi. Bunun üzerine polis ve güvenlik görevlileri şahsa müdahale etti. Şüpheli yere yatırılıp gözaltına alındı. Çantası elinden alınarak polis tarafından havalimanı dışına çıkarılan şüpheli havalimanı polis merkezine götürüldü.'' 

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Anahtar Kelimeler
AntalyaHavalimanıBomba
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