banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540
Polisiye Haberler...
Polisiye Haberler...
Bilerek almış
BİLEREK ALMIŞ
İskele'de huzur operasyonu
İSKELE'DE HUZUR OPERASYONU
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Bilerek almış
Kapat

Antalya'da turist otobüsü ile iki otomobille çarpıştı...

Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobil çarpıştı İlk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Antalya'da turist otobüsü ile iki otomobille çarpıştı...

Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobil çarpıştı İlk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 20:42
Antalya'da turist otobüsü ile iki otomobille çarpıştı...

Antalya'da turist otobüsü ile iki otomobille çarpıştı... Ölü ve yaralılar var

Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobil çarpıştı İlk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı bulunuyor.

Kapadokya'ya giden 34 FG 091 plakalı tur otobüsü, karşı yönden gelen iki otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, iki kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi.





Kaza yerine ambulansların sevk edildiği ve yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pepe için henüz teklif yok
Pepe için henüz teklif yok
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Temimi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Temimi ile görüştü
500 bin yıllık mağaradan "cımbız"la tarih ayıklıyorlar
500 bin yıllık mağaradan "cımbız"la tarih ayıklıyorlar
5,5 ay sonra ortaya çıktı! KCK iddianamesinin firari sanığı öldürülmüş…
5,5 ay sonra ortaya çıktı! KCK iddianamesinin firari sanığı öldürülmüş…
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Çinli turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 33 yaralı
Çinli turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 33 yaralı
E-devlet'te yeni dönem bugün başladı
E-devlet'te yeni dönem bugün başladı
Danıştay, 'hesap işletim ücreti'ni iptal etti
Danıştay, 'hesap işletim ücreti'ni iptal etti
Dünyanın inşaatında Türkiye’nin “harcı” var
Dünyanın inşaatında Türkiye’nin “harcı” var

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim