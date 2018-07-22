banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Çelik'in ölüm nedeni belli oldu
ÇELİK'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
banner282

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı.

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı.

22 Temmuz 2018 Pazar 14:18
Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı.

Kurşunlu mevkinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına müdahale etmek üzere Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozer ile orman işçileri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının bölgedeki yerleşim alanlarını tehdit ettiği kaydedildi.

ZARAR GÖREN SERA ALANLARI VAR
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksu ilçesi Kurşunlu mevkisinde öğle saatlerinde arazi ile ormanlık alanın bulunduğu bölgede yangın çıktığını söyledi.
Yangının kısa sürede seralara ve yerleşim bölgesine sıçradığını ifade eden Dikici, Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüklerince yangına müdahale edildiğini bildirdi.
Henüz yangının kontrol altına alınamadığını dile getiren Dikici, "Yaklaşık 20 hektarlık bir alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre birkaç sera alanı zarar görmüş durumda ama henüz net bir tespit çalışması yapmadık. Önceliğimiz vatandaşa zarar gelmesini önlemek, ardından ormanlık alandaki çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.
Dikici, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
 

banner288
Son Güncelleme: 22.07.2018 17:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Provokasyon içerikli paylaşım yapan Safiye İ. tutuklandı
Provokasyon içerikli paylaşım yapan Safiye İ. tutuklandı
Albayrak: Piyasanın önünde olacağız
Albayrak: Piyasanın önünde olacağız
Boğulmak üzereyken kurtarılan polis hastanede yaşamını yitirdi
Boğulmak üzereyken kurtarılan polis hastanede yaşamını yitirdi
İzmir'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
İzmir'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles için transfer teklifi!
Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles için transfer teklifi!
F.Bahçe'de son 10 yılın en değersiz kadrosu!
F.Bahçe'de son 10 yılın en değersiz kadrosu!
THY'den Sosyal Medya Ve Mobil Uygulama Uyarısı
THY'den Sosyal Medya Ve Mobil Uygulama Uyarısı
Sosyal Medyada Atatürk'e Hakaret Eden Şüpheli Gözaltında
Sosyal Medyada Atatürk'e Hakaret Eden Şüpheli Gözaltında
56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi
56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim