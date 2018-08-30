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Anne ve karnındaki bebeği taburcu oldukları gün öldü

Karaman'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü trafik kazasında yaralanan 8 aylık hamile Tuğba Özköylü (25), hastaneden taburcu olduktan sonra gittiği evinde tekrar fenalaştı. Özköylü, ambulansla hastaneye getirilirken yolda yaşamını yitirdi. Hemen sezaryene alınan genç kadının karnındaki kız bebeği de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Anne ve bebeği aynı mezarda toprağa verildi.

Anne ve karnındaki bebeği taburcu oldukları gün öldü

Karaman'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü trafik kazasında yaralanan 8 aylık hamile Tuğba Özköylü (25), hastaneden taburcu olduktan sonra gittiği evinde tekrar fenalaştı. Özköylü, ambulansla hastaneye getirilirken yolda yaşamını yitirdi. Hemen sezaryene alınan genç kadının karnındaki kız bebeği de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Anne ve bebeği aynı mezarda toprağa verildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 21:16
Anne ve karnındaki bebeği taburcu oldukları gün öldü

Karaman'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü trafik kazasında yaralanan 8 aylık hamile Tuğba Özköylü (25), hastaneden taburcu olduktan sonra gittiği evinde tekrar fenalaştı. Özköylü, ambulansla hastaneye getirilirken yolda yaşamını yitirdi. Hemen sezaryene alınan genç kadının karnındaki kız bebeği de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Anne ve bebeği aynı mezarda toprağa verildi.

Kaza, 22 Ağustos’ta Kurban Bayramı’nın ikinci günü Karaman-Mersin Karayolu’nun 12’nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Bünyamin Özköylü (34) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü ile otomobilde bulunan eşi Tuğba Özköylü, Rukiye (14), Huriye Melek (11) ve Ali Berkay Özköylü (2) ile Sude Naz Çakal (12) yaralandı. 8 aylık hamile Tuğba Özköylü ve yaralılar, ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tuğba Özköylü dışındaki yaralılar taburcu edildi.

TABURCU OLDUKTAN KISA SÜRE SONRA FENALAŞTI

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan kontrollerde, genç kadının akciğerlerinin su topladığı ve kaburgalarında çatlak olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Tuğba Özköylü, hastanenin Göğüs Cerrahisi Servisi’ne alındı. Kadın doğum uzmanı tarafından da kontrol edilen Özköylü’nün hamileliğinde sorun olmadığı belirlendi. 28 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde yeniden kontrolleri yapılan Tuğba Özköylü, herhangi bir problemin görülmeyince taburcu edildi.

AYNI GÜN RAHATSIZLANDI

Taburcu olduktan sonra Çumra ilçesindeki evine giden Tuğba Özköylü aynı günün akşamında yeniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Özköylü, yolda yaşamını yitirdi. Bebeğin yaşama ihtimali üzerine doktorlar tarafından hemen sezaryene alınan genç kadının 8 aylık kız bebeği de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acı haberle yasa boğulan Tuğba Özköylü’nün ailesinin, ihmal olduğunu ileri sürerek hastaneden şikayetçi olmaya hazırlandığı öğrenildi. Hastane yönetiminin de bir ihmal olup olmadığı yönününde idari soruşturma başlattığı belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Özköylü ve bebeğinin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Anne ve bebeğinin kesin ölüm nedeninin henüz netleşmediği, adli soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığınca sürdüğü belirtildi. Tuğba Özköylü ve bebeği, Çumra ilçesinde aynı mezarda toprağa verildi.

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