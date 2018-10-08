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Anne Sütünü Geç Alma İlk Aydaki Ölüm Riskini Arttırıyor

Anne Sütünü Geç Alma İlk Aydaki Ölüm Riskini Arttırıyor

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:41
Anne Sütünü Geç Alma İlk Aydaki Ölüm Riskini Arttırıyor

ARICA: "EMZİRMEYE BAŞLANMASI NE KADAR GECİKİRSE ÇOCUĞUN İLK BİR AY İÇİNDE ÖLME RİSKİ DE O KADAR ARTMAKTADIR”

“DOĞUMUN ARDINDAN EMZİRMEDE 2 İLA 23 SAATLİK GECİKME, YAŞAMIN İLK 28 GÜNÜNDE ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 40 ARTIRIRKEN, GECİKMENİN 24 SAAT VE DAHA UZUN OLMASI DURUMUNDA RİSKTEKİ ARTIŞ YÜZDE 80'İ BULMAKTADIR"

"DOĞUMDAN SONRA İLK 6 AY ANNE SÜTÜYLE BESLENEN BEBEKLERİN, BAŞKA BİR BESİNE İHTİYACI YOKTUR. İLK 6 AYDAN SONRA, EMZİRME EK BESİNLERLE BİRKAÇ YIL DEVAM EDEBİLİR"

"ANNE SÜTÜYLE BESLENMEYEN ÇOCUKLARDA ÖLÜMLERİN, ANNE SÜTÜYLE BESLENENLERE GÖRE 4-6 KAT DAHA FAZLA OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

“UNICEF TAHMİNLERİNE GÖRE, YAŞAMININ İLK 6 AYINDA YALNIZ ANNE SÜTÜ İLE BESLENEMEME NEDENİYLE HER YIL 1,3 MİLYON ÇOCUK ÖLÜYOR"

TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, emzirmeye başlanma ne kadar gecikirse çocuğun ilk bir ay içinde ölme riskinin de o kadar arttığını belirterek, "Doğumun ardından emzirmede 2 ila 23 saatlik gecikme, yaşamın ilk 28 gününde ölüm riskini yüzde 40 artırırken, gecikmenin 24 saat ve daha uzun olması durumunda riskteki artış yüzde 80'i bulmaktadır." dedi. 

Prof. Dr. Arıca, Dünya Emzirme Haftası kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu haftanın anne sütünün, emzirmenin önemini ve bu konudaki farkındalığı artırmak için 1-7 Ekim tarihleri arasında birçok ülkede kutlandığını söyledi.

Anne sütünün mükemmel bir besin olduğuna dikkati çeken Arıca, "Anne sütüyle beslenmeyen çocuklarda ölümlerin, anne sütüyle beslenenlere göre 4-6 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. UNICEF tahminlerine göre, yaşamının ilk 6 ayında yalnız anne sütü ile beslenememe nedeniyle her yıl 1,3 milyon çocuk ölüyor." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Arıca, tüm dünyada 77 milyon yeni doğan çocuğun ilk bir saat içinde anne sütü alamadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Emzirmeye başlanması ne kadar gecikirse çocuğun ilk bir ay içinde ölme riski de o kadar artmaktadır. Doğumun ardından emzirmede 2 ila 23 saatlik gecikme yaşamın ilk 28 gününde ölüm riskini yüzde 40 artırırken, gecikmenin 24 saat ve daha uzun olması durumunda riskteki artış yüzde 80'i bulmaktadır. Doğumdan sonra ilk 6 ay anne sütüyle beslenen bebeklerin, başka bir besine ihtiyacı yoktur. İlk 6 aydan sonra, emzirme ek besinlerle birkaç yıl devam edebilir. Bu dönemde bebekler çok hızlı gelişir ve ihtiyaçlarının karşılanması ise anne sütüyle gerçekleşir. Sindiriminin kolay olması, açlığı ve susuzluğu gidermesi, bağışıklık sistemini koruması gibi birçok sebepten dolayı anne sütünün önemi büyüktür."

 "ANNE SÜTÜ BEBEĞİ HAYATA HAZIRLAR"

Prof. Dr. Vefik Arıca, anne sütünün hem anne hem de bebek için sayısız faydaları olduğunu ve bu besine eşdeğer hiçbir besinin bulunmadığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anne sütü ve emzirmek bebeği sadece doyurup büyütmez onu aynı zamanda hayata da hazırlar. Anne sütü ilk dönemlerde, bebeklerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesini, zatürre, ishal, orta kulak iltihabı ve menenjit gibi bulaşıcı hastalıklardan korunmasını, kabızlık, gaz sancısı ve pişik gibi problemlerin daha az görülmesini sağlar. Anne sütü ileri yaşlar içinde, bebeklerin bağışıklık sistemlerini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı koruma, astım, KOAH, diyabet gibi kronik hastalıklardan koruma, kansere karşı koruma, obeziteyi önleme gibi önemli görevleri vardır. Emzirmenin annelerde doğum sonrası ilk dönemlerde rahmin eski haline gelmesini sağladığı, kanamayı düzenlediği, bebeği ile duygusal bağlanma, kendine güven ve annelikten daha çok haz alma sağladığı, meme ve yumurtalık kanseri gibi bazı kanser türlerinden koruduğu, osteoporoz riskini azalttığı bilinmektedir."

Sağlıklı ve yeterli bir emzirme için, öncelikle annelerin buna inanmaları gerektiğini, kendinin ve sütünün bebeğine asla yetmeyeceğini düşünmenin, kaygılanmanın, annenin motivasyonunu düşüreceği gibi bu durumu emzirdiği sırada bebeğine de yansıtmasına sebep olabildiğini vurgulayan Arıca, anne sütünü artıran en önemli iki faktörden birisinin bol sıvı tüketimi, diğerinin ise motivasyon olduğunu aktardı.

 "DOĞUMDAN HEMEN SONRA BEBEĞE 'AĞIZ SÜTÜ' VERİLMELİ"

Prof. Dr. Arıca, en çok kaygı duyulan konulardan birisinin de bebeğin aç kalacağının düşünülmesi olduğunu, bu nedenle de bazen bebek ihtiyaç duymasa da ek gıdaların verilebildiğini ifade ederek, anne sütünün yetersizliği düşünülüyorsa dahi bir çocuk doktoruna danışarak, doktorun önerilerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Doğumdan hemen sonra bebeğe "doğumun ardından anneden gelen sarımsı renkteki ilk süt olan ağız sütünün" mutlaka verilmesi gerektiğine işaret eden Arıca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bebeğe, şekerli su, mama, inek sütü ya da başka bir besin maddesinin verilmesi uygun değildir. Bu tür besinler, bebekte doygunluk hissi oluşturur, bebeğin emme isteğini ve gücünü azaltır, anne sütünün gelmesini engeller. Doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde, bebek, annenin memesine konularak emmesinin sağlanması gerekmektedir. Bebek belirli zaman aralıklarıyla değil, istedikçe ve istediği süre emzirilmesi gerekmektedir. Anne ve bebek için mutlaka emzirilmeli ve anne sütünden vazgeçilmemelidir."

 

Son Güncelleme: 08.10.2018 13:46
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