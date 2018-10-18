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Ankara’dan Atina’ya “Doğu Akdeniz” uyarısı

Ankara’dan Atina’ya “Doğu Akdeniz” uyarısı

18 Ekim 2018 Perşembe 14:40
Ankara’dan Atina’ya “Doğu Akdeniz” uyarısı

Türkiye, "Yunanistan'a bölgede (Akdeniz'de) bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz." uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Barbaros Hayreddin Paşa gemisi tarafından Türkiye'nin Akdeniz'deki kıta sahanlığında bu sabah itibarıyla yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hususta dün yapılan basın açıklaması uluslararası hukuk bakımından tamamen temelsizdir. Yunanistan'ın gerçekçi olmayan iddialarında ısrar etmesi, ikili ilişkilere ve bölge istikrarına zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, "Bu vesileyle Yunanistan'a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Son Güncelleme: 18.10.2018 19:24
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