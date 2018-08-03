Ankara’daki Ters Ev Görenleri Şaşkına Çeviriyor!

Türkiye’nin ikinci, Ankara’nın ise ilk ters ev tasarımı olan Neşeli Köy Tepetaklak Ev projesi, Ankara Eskişehir Yolu üzerinde ziyaretçileri ile buluşuyor. Ankara için bir cazibe merkezi oluşturma amaçlı tasarlanan ters ev, özel bir firma tarafından 6 ayda tamamlandı. 120 metrekarelik bir alanı kaplayan evin proje ortaklarından biri ona ünlü mimar Mete Gültekin, ters evin Ankara için faklı bir alternatif olduğunu belirtiyor.

Şaşırtıcı Tasarım

Evde bulunan eşyaların tamamının tavanda yer alması, ilk girişten itibaren insanlarda şaşkınlık yaratıyor. Gerekli güvenlik testlerinden geçirilerek misafirlerini bekleyen ters ev, haftanın her günü 09:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyaret etmek isteyenlere kapılarını açıyor. Farklı konseptiyle dikkat çeken ters ev, içerisinde bir aile yaşıyormuş hissi veriyor.

Gerek nesnelerin tasarımı gerekse evin durumu bir yaşanmışlığı anlatıyor. Her kitleye hitap eden farklı köşeleri ile ön plana çıkan ters ev içinde mutfak, oturma odası, çocuk oyun odası, banyo ve yatak odası gibi alanlar bulunuyor. Profesyonel ekipmanlar kullanılarak zemine yani tavana sabitlenen eşyalar, farklı konseptiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

Eşyaların Tümü Tavanda

Çamaşır makinesinden bulaşık makinesine, buzdolabından duş başlığına kadar evdeki tüm eşyaların tepetaklak olduğu ters ev, özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çekiyor. İçerisindeki tüm eşyaların gerçek ve tam anlamıyla çalışabilir durumda olması ise evin şaşırtıcı özellikleri arasında yerini alıyor.

Evin çatı katında oluşturulan 1,5 metrelik müdahale koridoru sayesinde tüm bağlantılar gerçekleştiriliyor. Kafa karışıklığı yaratan ters ev, ziyaretçilerin güvenle gezebilecekleri ve keyif alabileceği mükemmel bir alternatif eğlence alanı haline geliyor. Şimdiye kadar tüm dünyada 13 adet olan ters evlerin 14.sü olan Ankara’daki Ters Ev, etrafındaki yeşil alanlar ve kümes hayvanlarının da bulunduğu doğal hayat nedeniyle insanların hafta sonunu doğayla iç içe geçirebilmesine de imkân sağlıyor.

Etkileyici Görünüm

Yapımında 28 ton çelik malzeme kullanılan ters ev, 3 ayı tasarım olmak üzere yaklaşık 4 ayda tamamlandı. Etkileyici dış görünümü ile büyüleyen ters evde en çok dikkat çeken detaylar arasında evin dış kısmında yukarıda asılı duran araba yer alıyor. İki katlı dubleks bir yaşam alanı olarak tasarlanan evin giriş katı, yani ters evin üst katında çocuk odası, banyo ve yatak odası bulunuyor.

Üst katta ise yani ters evin giriş katında ise mutfak, oturma odası, tuvalet ve banyo yer alıyor. Ters evin girişinden itibaren oturma gruplarından sandalyelere, mutfak mobilyasından klozete kadar hemen hemen tüm eşyalar tavana asılı şekilde duruyor. İnsan beynini yoran bu enteresan ev, hem bir müze hem de fotoğraf çekme alanı olarak ziyaretçilerine inanılmaz deneyimler yaşatıyor.

