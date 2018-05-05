Ankara’daki selde 6 kişi yaralandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak ilçesinde yaşanan sel ile ilgili, "Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi. Selde 6 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor." dedi.

Mamak ilçesindeki sel bölgesinde incelemeler yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sel nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Tuna, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtti.

"Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi. Selde 6 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor" ifadesini kullanan Tuna, hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Ankara'da Mamak ilçesi dışında sel olayının söz konusu olmadığını vurgulayan Tuna, oluşan zararların telafisi için çalışacaklarını kaydetti.