banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94850
ALTIN
191.184
DOLAR
4.8497
STERLİN
6.3645
EURO
5.6528
Uyusturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Katil elimizde kaldı
KATİL ELİMİZDE KALDI
Düştüğü yerde uyuşturucu bulundu
DÜŞTÜĞÜ YERDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282
Flaş Haber
Katil elimizde kaldı
Kapat

Ankara, “papaz Brunson İçin Takas Anlaşması” İddiasını Yalanladı

Ankara, 27 Temmuz 18 : Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,

Ankara, “papaz Brunson İçin Takas Anlaşması” İddiasını Yalanladı

Ankara, 27 Temmuz 18 : Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,

27 Temmuz 2018 Cuma 14:26
Ankara, “papaz Brunson İçin Takas Anlaşması” İddiasını Yalanladı

Ankara, 27 Temmuz 18 : Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Rahip Brunson\'ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan\'ın İsrail\'deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır." ifadesini kullandı.
Sözcü Aksoy, Türk vatandaşı Özkan\'ın İsrail\'de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına ilişkin basında yer alan bazı iddialar hakkındaki soruyu yazılı cevapladı.
Aksoy, "Rahip Brunson\'ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan\'ın İsrail\'deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır." ifadesine yer verdi.
Özkan hakkında 9 Temmuz\'da İsrail\'deki duruşmada şartlı tahliye kararı verildiğini belirten Aksoy, Özkan\'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ve Türkiye\'ye döndüğünü hatırlattı.
Washington Post gazetesi, Türkiye ile ABD arasındaki Pastör Andrew Brunson krizinin perde arkasında \'takas anlaşması\'nın yattığını iddia etmişti. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki \'takas\' anlaşması, 11-12 Temmuz tarihleri arasında Brüksel\'deki NATO zirvesinde yapıldı. Haberde, Brunson\'ın serbest kalması karşılığında ABD Başkanı Trump da İsrail\'de tutuklu bulunan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan\'ın Türkiye\'ye dönmesi için aracı olduğu öne sürüldü.
Kudüs\'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran\'da Türkiye\'ye gitmek için geldiği Tel Aviv\'deki Ben Gurion Havalimanı\'nda gözaltına alınan Özkan, İsrail askeri mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere 11 Temmuz gecesi serbest bırakılmıştı.
İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen papaz Brunson\'ın tutukluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.
(AA/BBC/FG)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Freskli travertenler 1500 yıllık uykudan uyandı
Freskli travertenler 1500 yıllık uykudan uyandı
“Kanlı ay tutulması“ bu akşam...
“Kanlı ay tutulması“ bu akşam...
“Uyku apnesi ve hipertansiyon arasında çift yönlü ilişki var“
“Uyku apnesi ve hipertansiyon arasında çift yönlü ilişki var“
“Aşırı sıcak ve nemli hava, kalp damar hastalığını tetikler“
“Aşırı sıcak ve nemli hava, kalp damar hastalığını tetikler“
Trump'ın Türk Yargısına Müdahelesine Türkiye'den Tepkiler...
Trump'ın Türk Yargısına Müdahelesine Türkiye'den Tepkiler...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
Yunanistan’daki Yangınla İlgili “Kundaklama” Açıklaması
Yunanistan’daki Yangınla İlgili “Kundaklama” Açıklaması
Türkiye İle ABD Arasında “Papaz Brunson“ Gerilimi!
Türkiye İle ABD Arasında “Papaz Brunson“ Gerilimi!
Çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti! Hastaneye kaldırılırken...
Çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti! Hastaneye kaldırılırken...
Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza! Motoru fırladı...
Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza! Motoru fırladı...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim