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Ankara\'da Dmedd\'nin 27. Geleneksel Kermesi

Ankara, 25 Kasım 18 : Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğinin (DMEDD) 27\'nci geleneksel kermesi 35 büyükelçiliğin katılımıyla Ankara\'da düzenlendi.

Ankara\'da Dmedd\'nin 27. Geleneksel Kermesi

Ankara, 25 Kasım 18 : Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğinin (DMEDD) 27\'nci geleneksel kermesi 35 büyükelçiliğin katılımıyla Ankara\'da düzenlendi.

25 Kasım 2018 Pazar 13:23
Ankara\'da Dmedd\'nin 27. Geleneksel Kermesi
Ankara, 25 Kasım 18 : Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğinin (DMEDD) 27\'nci geleneksel kermesi 35 büyükelçiliğin katılımıyla Ankara\'da düzenlendi.
Türkiye\'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Çin, Filistin, Japonya, Kuveyt, İtalya, Azerbaycan, Filipinler, Sri Lanka, Güney Afrika, Slovenya, Slovakya, Sudan ve İrlanda gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 35 yabancı misyon temsilciliği, bir otelde yapılan kermeste stant açarak ürünlerini sergiledi.
Kilis Meslek Atölyesinin de katıldığı kermeste kurulan stantlarda takılar, heykel, biblo, çanta ve kutu gibi hediyelik eşyalar, yiyecek-içecekler, mutfak malzemeleri, halı, tablo, oyuncak bebek ile geleneksel kıyafetler gibi çok geniş yelpazede ürünler sunuldu.  
Kermes misafirlerden yoğun ilgi gördü.
Canlı enstrümantal müziğin yer aldığı kermeste ayrıca, Azerbaycan, KKTC, Filipinler, Irak ve Ukrayna\'dan sanatçılar şarkı ve dans gösterileri sundu.
"BU KADAR ÇOK KÜLTÜR VE FARKLILIĞIN HARMONİ İÇİNDE BULUNMASI HEYECAN VERİCİ"
Kermesi gezen ve ardından etkinliğe ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran\'ın eşi Hatice Kıran, "Bu etkinlikten çok etkilendim, çok heyecan verici. Bu kadar çok kültürün, bu kadar çok farklılığın bir arada böyle bir harmoni içerisinde bulunması çok heyecan verici." dedi.
Kıran, Türkiye standının yanı sıra en çok Kilis Meslek Atölyesi ve Filipinler standını beğendiğini söyledi.
"BAĞIŞLARLA BURSLAR VERİYOR, EĞİTİM PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
DMEDD Başkanı İnci Botsalı ise "Biz burada elde edilen bağışlarla 170\'e yakın öğrencimizi okutuyoruz. Aynı zamanda Türkiye\'nin her tarafında da eğitimle ilgili projeler gerçekleştiriyoruz. Bugün 169 dış temsilciliğimizden gelen ürünler ve 35 yabancı temsilciliğin katılımıyla Ankara\'nın en gözde etkinliklerinden birini düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kermes Komitesi Başkanı Didem Türemen de geçen yıl 3 binden fazla kişinin kermesi ziyaret ettiğini hatırlatarak, bu sene bu sayının 4 bini aşmasını beklediklerini belirtti.
Türemen, "Kermes çok güzel geçiyor, çok yararlı bir amaca hizmet ediyor. Burada elde ettiğimiz gelirle eğitim katkısında bulunuyoruz. Burslarımız var, aynı zamanda okulların tadilatı, tefrişatı, bunlarla ilgileniyoruz. Burslarımız her yaştan ihtiyacı olan kesimlere açık. Burada görev aldığım için çok mutluyum, inşallah hayırlara vesile olur." diye konuştu.
DMEDD\'NİN ÇALIŞMALARI
DMEDD, 1981 yılında Türkiye\'nin dış temsilciliklerinde şehit edilen görevlilerin ve vazife başında vefat eden Dışişleri Bakanlığı mensuplarının ailelerine destek olmak ve çocukların eğitimine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu.
Kurulduğu tarihten bu yana, 2 bin 500’ün üzerinde eğitim bursu veren DMEDD, ayrıca Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinde eğitim kurumlarına destek ve yardım sağlıyor, eğitim projelerine katkıda bulunuyor, engelliler ve mülteciler gibi toplumun kırılgan kesimlerine destek olmayı hedefliyor.
Türkiye\'nin tarihi ve kültürel tanıtımına yönelik faaliyet ve etkinlikler de düzenleyen dernek, bu faaliyetlerin önemli bir bölümünü, yıllık yapılan geleneksel DMEDD kermesinden sağlanan katkılardan karşılıyor.
Farklı kültürleri eğitime destek ve yardımlaşma hedefi doğrultusunda bir araya getiren DMEDD kermesinden elde edilecek gelir, DMEDD eğitim fonu, yardım projeleri ve Türkiye\'yi tanıtıcı sosyal ve kültürel faaliyetler için kullanılacak.
(AA/AK/FEZ)
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