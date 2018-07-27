Ankara, “Papaz Brunson İçin Takas Anlaşması” İddiasını Yalanladı!

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Rahip Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan'ın İsrail'deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, Türk vatandaşı Özkan'ın İsrail'de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına ilişkin basında yer alan bazı iddialar hakkındaki soruyu yazılı cevapladı.

Aksoy, "Rahip Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan'ın İsrail'deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır." ifadesine yer verdi.

Özkan hakkında 9 Temmuz'da İsrail'deki duruşmada şartlı tahliye kararı verildiğini belirten Aksoy, Özkan'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ve Türkiye'ye döndüğünü hatırlattı.

Washington Post gazetesi, Türkiye ile ABD arasındaki Pastör Andrew Brunson krizinin perde arkasında 'takas anlaşması'nın yattığını iddia etmişti. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki 'takas' anlaşması, 11-12 Temmuz tarihleri arasında Brüksel'deki NATO zirvesinde yapıldı. Haberde, Brunson'ın serbest kalması karşılığında ABD Başkanı Trump da İsrail'de tutuklu bulunan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan'ın Türkiye'ye dönmesi için aracı olduğu öne sürüldü.

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye gitmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Özkan, İsrail askeri mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere 11 Temmuz gecesi serbest bırakılmıştı.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen papaz Brunson'ın tutukluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

