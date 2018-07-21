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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi

Ankara Emniyet müdür yardımcılarıyla şube ve ilçe müdürlerinin de aralarında bulunduğu bazı yöneticilerin görev yerleri değiştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi

Ankara Emniyet müdür yardımcılarıyla şube ve ilçe müdürlerinin de aralarında bulunduğu bazı yöneticilerin görev yerleri değiştirildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:20
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi

Ankara Emniyet müdür yardımcılarıyla şube ve ilçe müdürlerinin de aralarında bulunduğu bazı yöneticilerin görev yerleri değiştirildi.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla bazı makamlara yeni atamalar yapıldı.

Buna göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 29 il emniyet müdür yardımcılığından 23'ünde, 43 Şube Müdürlüğü'nden 28'inde, merkez ilçe emniyet müdürlüklerinin 5'inde değişikliğe gidildi.

Öte yandan bazı dış ilçelerin emniyet müdürlüklerinde de yeni görevlendirmeler olduğu öğrenildi.

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