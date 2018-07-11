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Ankara'da plakalar değişiyor...

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle devletin protokol listesinde de yeni düzenleme yapılacak.

Ankara'da plakalar değişiyor...

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle devletin protokol listesinde de yeni düzenleme yapılacak.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:15
Ankara'da plakalar değişiyor...

Ankara'da plakalar değişiyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle devletin protokol listesinde de yeni düzenleme yapılacak.

Başbakanlık kurumunun kalkması ve yeni yönetim şeması çerçevesinde önceliklerin değişmesi nedeniyle protokol listesi, yeniden şekillendirilecek. Resmi devlet protokolüne göre; en tepedeki isim olan cumhurbaşkanının protokol nosu bulunmuyor. Listede 1. sırada yer alan Meclis Başkanı'nın yerini koruması bekleniyor. 2. sırada yer alan Başbakan'ın yerine, CumhurbaşkanıYardımcısı'nın konulup konulmayacağı merak konusu oldu.

DİYANET ÜST SIRAYA

Protokolde, Genelkurmay Başkanı'nın yerinin değişitirilmesi ihtimali yüksek bulunuyor. 53. sırada bulunan Diyanet İşleri Başkanı'nın protokoldeki yerinin de üst sıraya çıkarılması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü de yeni protokol listesinin belirlenmesinden sonra kırmızı plakalar ile telsiz kod sisteminde protokol üyelerine verilecek numaraları yeniden düzenleyecek. Böylece protokol üyelerinin kırmızı plakaları da değişmiş olacak.

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