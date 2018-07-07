Ankara'da inşaat çöktü: 3 ölü 1 yaralı

Ankara Etimesgut'ta bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara Valiliği, Etimesgut'ta bir binada yapılan asma kat çalışması sırasında çelik üzerine atılan betonun çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiğini, bir işçinin de yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Celal İşen Caddesi ile 1467 Sokak'ın kesişimindeki binanın giriş katında yapılan asma kat çalışmasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucu çökme meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 4 işçi enkaz altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 işçinin cesedi enkazdan çıkarıldı. Bir işçi de yaralı olarak kurtarıldı.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.