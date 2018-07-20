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Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:02
Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Korkut ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Korkut, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Kıbrıs Türkü’nün hürriyetine ve varlığına kasteden Rum-Yunan ikilisinin teşebbüsünü bertaraf eden, Ada'nın barış ve huzura kavuşmasına Mutlu Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümü münasebetiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz.
Mutlu Barış Harekatı sayesinde can güvenliğinden yoksun karanlık bir dönemi geride bırakan Kıbrıs Türk halkı, ilke ve inkılaplarınız ışığında kurmuş olduğu KKTC ile kendi devlet çatısı altında yaşama istencini ortaya koyarak siyasi eşitliğinden vazgeçmeyeceğini ve Ada'da azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır.
Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarken, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC devleti adına Türkiye Cumhuriyeti halkı ile tüm sivil ve askeri kurum ve kuruluşlarına şükranlarımızı sunar, manevi huzurunuzda saygı ile eğiliriz."
Heyetle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Korkut, daha sonra Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene geçti.
Törende KKTC adına Korkut, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, anıta çelenk bıraktı.
Korkut, törende yaptığı konuşmada, 20 Temmuz'un "Kıbrıs Türkü'nün en büyük bayramı" olduğunu belirtti.
Bir ülkede devlet çatısının çökmesiyle o ülkedeki insanların başına her şeyin gelebileceğini dile getiren Korkut, Mutlu Barış Harekatı ile halkın hürriyetinin tesis edildiğini belirtti. Korkut, Kıbrıs'a yapılan ikinci harekatta ise iki kesimliliğin tesis edildiğini anımsattı. 
Geçen yıl Crans Montana'daki görüşmelerin akamete uğradığını, bugüne dek Kıbrıs konusunda bir müzakere yapılamadığını söyleyen Korkut, "Birleşmiş Milletlerin yeni atadığı Amerikalı temsilci, 3 gün sonra ilk ziyaretini gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.
Korkut, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk tarafı olarak ucu açık görüşmelere odaklanmak yerine haritamızın net olması gerekmektedir. KKTC'nin ekonomisini ve devlet yapısını güçlendirmek olmalıdır. 10 gün önce Ada'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'nin milli gelirini ikiye katlamak hedefini ortaya koymuştur. Bu yönde yürüneceğine inancım tamdır."
Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı (TÜMGAZİDER) emekli Albay Şükrü Tandoğan da 1974 Temmuz'unda Makarios'u deviren darbenin amacının Kıbrıs'ı Yunan'a bağlamak olduğunu söyledi.
Tandoğan, "Londra ve Zürih antlaşmaları gereği Türkiye barışı tesis etmek ve Türkiye'ye olası tehdidi bertaraf etmek maksadıyla Barış Harekatı'nı yapmıştır. Kıbrıs, kendi bayrağı altında hür ve bağımsız yaşamaktadır. Kanla sulanan topraklar asla kaderine terk edilemez." diye konuştu.
Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimler Derneği, TÜMGAZİDER, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk Kültür Derneği de Ulus'taki anıta çelenk bıraktı.
 

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Son Güncelleme: 20.07.2018 14:11
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