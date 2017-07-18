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18 Temmuz 2017 Salı 15:30

Anıtkabir'in İmara Açılacağı İddiaları

Anıtkabir'in İmara Açılacağı İddiaları
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI GÖKÇEK:  "ASKERİYE BİZE, 'BİNALARIMIZI MEŞRU HALE GETİRİN, BİZ BUNLARI YIKMAYACAĞIZ.' DİYOR. BİZ DE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK, ASKERİ ALAN İLAN ETTİK. MEVCUT OLAN DURUMU KORUMAKTAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY YAPMADIK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Anıtkabir'in imara açılacağı iddialarıyla ilgili "Askeriye bize, 'Binalarımızı meşru hale getirin, biz bunları yıkmayacağız.' diyor. Biz de plan değişikliği yaptık, askeri alan ilan ettik. Mevcut olan durumu korumaktan başka hiçbir şey yapmadık." dedi.

Gökçek, Büyükşehir Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, Anıtkabir'de yapılan plan tadilatının gündeme gelmesinin nedeninin Mimarlar Odasının basına verdiği beyanat olduğunu belirtti.

Konunun sosyal medyaya "Anıtkabir'i yıktırmayız, ranta açtırmayız. Kimse Anıtkabir'e dokunamaz." gibi ifadelerle yansıdığını söyleyen Gökçek, "Kim dokunuyor? Öyle bir saçmalık olabilir mi? Söylediklerinin ve anlattıklarının hiçbir alakası yok. Yapılan iş sadece mevcut durumun tabiri caizse plana işlenmesinden ibaret." dedi.

Plan değişikliğini harita üzerinde anlatan Gökçek, şöyle devam etti:

"Anıtkabir'in yasal sınırları olduğu bir alan var. Bu yasal alan bizim yaptığımız değil, oldum olası var olan bir alan. Bir de sit alanı var. Esas plan değişikliğinin yapıldığı alan sit alanı içerisinde. Fevzi Çakmak ile Akdeniz caddelerinin kesiştiği karşı köşede kalan bir yerde. Yani Anıtkabir alanının içerisinde olan bir yer değil. Bu yerin Anıtkabir ile fiilen bir ilişkisi yok. Askeriye bize, 'Binalarımızı meşru hale getirin, biz bunları yıkmayacağız.' diyor. Biz de plan değişikliği yaptık, askeri alan ilan ettik. Mevcut olan durumu korumaktan başka hiçbir şey yapmadık. Ayrıca biz Büyükşehir Belediyesi olarak talep etmedik. Talep eden Milli Savunma Bakanlığı. Buranın mülkiyeti de Milli Savunma Bakanlığına ait. Yapılan iş son derece meşru."

Gökçek, bir gazetecinin, "Mimarlar Odası bu kararı yargıya taşıyacaklarını söylüyor, nasıl değerlendirsiniz?" sorusuna, "Hiç durmasınlar. Şimdi rezil oldular. İşin doğrusunu hem basın toplantısında hem de Twitter'da ortaya koydum. Nesini mahkemeye verecekler? Verirlerse iyice rezil olurlar." cevabını verdi.

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