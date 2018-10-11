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Anıt Ağacın Zeytinlerinin Yağı 20 Bin Liraya Satıldı

Mersin, 11 Ekim 18 :  Mersin\'in Mut ilçesinde, yaklaşık 1300 yıllık anıt ağaçtan toplanan zeytinlerden çıkarılan 2,5 litre yağ, açık artırmayla 20 bin liraya satıldı.

Anıt Ağacın Zeytinlerinin Yağı 20 Bin Liraya Satıldı

Mersin, 11 Ekim 18 :  Mersin\'in Mut ilçesinde, yaklaşık 1300 yıllık anıt ağaçtan toplanan zeytinlerden çıkarılan 2,5 litre yağ, açık artırmayla 20 bin liraya satıldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:08
Anıt Ağacın Zeytinlerinin Yağı 20 Bin Liraya Satıldı

Mersin, 11 Ekim 18 :  Mersin\'in Mut ilçesinde, yaklaşık 1300 yıllık anıt ağaçtan toplanan zeytinlerden çıkarılan 2,5 litre yağ, açık artırmayla 20 bin liraya satıldı.

Mut Kaymakamlığı ve belediyenin iş birliğinde düzenlenen "4\'üncü Mut Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu", Çınaraltı Parkı\'nda yaklaşık 1300 yıllık anıt zeytin ağacından elde edilen zeytinlerden çıkarılan yağın açık artırmayla satılmasıyla başladı. İş adamı Abdullah Kestel, 2,5 litrelik zeytinyağını 20 bin lira bedelle almaya hak kazandı.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, açılışta yaptığı konuşmada, kentteki zeytin üretiminin önemli bir kısmının Mut ilçesinden organik olarak karşılandığını söyledi.

KARATAY:  ZEYTİN AĞAÇLARI HAYATIN KAYNAĞIDIR

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da açılış konuşmalarının ardından zeytin ve zeytinyağının faydaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Zeytin ve zeytinyağının şifa olduğunu anlatan Karatay, zeytin ağaçlarının hayatın kaynağını oluşturduğunu ifade etti.

"Hepimiz gelip geçiciyiz ancak zeytin ağaçları hep ayakta." diyen Prof. Dr. Karatay, şöyle konuştu:

"Zeytin ağacı, bitkisiyle, meyvesiyle, meyvesinin suyu olan yağı ve yaprağıyla bize sağlık vermektedir. Milattan önce 5\'inci yüzyılda Hipokrat, zeytin yaprağı çayı kullanarak kolerayı tedavi etti. Zeytin yaprağının çayını kullanarak mide ülserini tedavi ediyor. Zeytin yaprağı çayının da bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özelliği var."

Canan Karatay, vatandaşlara zeytin ağaçlarını kesmemeleri uyarısında bulunarak, bunun bir suç olduğunu da sözlerine ekledi.

İlçe yöneticileri ve Karatay, etkinliğin ardından ilçe merkezinde durdurdukları araçların sürücülerine zeytinyağı hediye etti.

(AA/FG)

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