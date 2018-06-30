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Anayasa Mahkemesi CHP'nin OHAL talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin OHAL kapsamında çıkarılan KHK'ların kabulüyle ilgili 11 yasanın yok hükmünde sayılması aksi halde iptali talebiyle yaptığı başvuruları reddetti.

Anayasa Mahkemesi CHP'nin OHAL talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin OHAL kapsamında çıkarılan KHK'ların kabulüyle ilgili 11 yasanın yok hükmünde sayılması aksi halde iptali talebiyle yaptığı başvuruları reddetti.

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:14
Anayasa Mahkemesi CHP'nin OHAL talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi CHP'nin OHAL talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin OHAL kapsamında çıkarılan KHK'ların kabulüyle ilgili 11 yasanın yok hükmünde sayılması aksi halde iptali talebiyle yaptığı başvuruları reddetti.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması ve Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7089, 7090, 7091, 7092 ve 7098 sayılı Kanunların yok hükmünde olduğuna, aksi halde iptaline karar verilmesi talebiyle yaptığı başvuruları esastan görüştü.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu kanunların yok hükmünde sayılması, iptal edilmesi taleplerini kabul etmedi.

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