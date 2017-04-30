Analiz - Oramiral Bostanoğlu'ndan 'Doğu Akdeniz' Mesajı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ORAMİRAL BOSTANOĞLU'NUN, DONANMA KOMUTANI ORAMİRAL KÖSELE İLE AKDENİZ KALKANI HAREKATI KAPSAMINDA DOĞU AKDENİZ'DE GÖREV YAPAN TCG GAZİANTEP FIRKATEYNİNİ ZİYARETİ, "TÜRKİYE VE KKTC'NİN DENİZ YETKİ ALANLARINDAKİ HAK VE MENFAATLERİNİ KORUMAK İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİRİN AZİM VE KARARLILIKLA ALINACAĞININ GÖSTERGESİ" OLARAK YORUMLANDI

BOSTANOĞLU'NUN, KKTC AÇIKLARINDA ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE BAŞLAYAN BARBAROS HAYREDDİN PAŞA SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİNİN ÇALIŞMALARINI DA YERİNDE İZLEMESİ, TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ HAK VE MENFAATLERİNİN VURGULANMASI ANLAMINDA ÖNEM TAŞIYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG Gaziantep fırkateynini ziyareti ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin KKTC açıklarındaki çalışmalarını yerinde izlemesinin, kuvvetli mesajlar taşıdığı haber verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kurumsal internet sitesinden, Oramiral Bostanoğlu'nun Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG Gaziantep fırkateynini 26 Nisan'da ziyaret ettiği, KKTC açıklarında araştırma faaliyetlerine başlayan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin çalışmalarını yerinde izlediği açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı’nın analiz haberine göre, Türkiye'nin son dönemde Ege ve Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler, Yunanistan tarafından yakından takip ediliyor. Ülkenin Savunma ve Dışişleri Konseyi toplantısında bu konular gündeme gelirken, Yunan basınında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Kıbrıs Adası açıklarında ilan ettiği atış sahaları ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin konsey tarafından ele alınan diğer konu başlıkları arasında bulunduğu belirtildi.

Bu durum yetkililerce, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanları ile KKTC'nin haklarına yönelik başarılı çalışmaların sonucu olarak nitelendiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerin korunmasına destek olmak, yasa dışı faaliyetlere karşı caydırıcılık sağlamak, Ceyhan ve Yumurtalık çıkışlı stratejik petrol ulaştırmasının güvenliğini desteklemek amacıyla 2006'dan bu yana Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı icra ediyor.

Harekat kapsamında söz konusu bölge, sahile konuşlu deniz gözetleme sistemleri ile sürekli kontrol ediliyor, fırkateynler, hücumbotlar, yeni tip karakol gemileri ve denizaltılar bölgede görev yapıyor. Harekata deniz-hava unsurları da katılıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu'nun harekat kapsamında Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG Gaziantep fırkateynini ziyaret etmesi, bu bakımdan ayrı önem taşıyor. Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin de katıldığı ziyaret, "Türkiye ve KKTC'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak için gerekli her türlü tedbirin azim ve kararlılıkla alınacağının göstergesi" olarak yorumlandı.

SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİNİN ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Kıbrıs Türkleri'nin haklarını hiçe sayarak nisan ayının başında bazı uluslararası hidrokarbon şirketleri ve konsorsiyumlarıyla keşif ve üretim sözleşmeleri imzalaması, bölgedeki gerilimi artırdı. Bu konjonktürde Oramiral Bostanoğlu'nun ziyareti, yabancı şirketlerin Türkiye'nin deniz yetki alanlarında izinsiz hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetlerinde bulunmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceğine yönelik net bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Bostanoğlu, ziyareti sırasında KKTC açıklarında araştırma faaliyetlerine başlayan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin çalışmalarını da yerinde takip etti. Bu durum da geminin araştırma faaliyetlerinde Türkiye'nin bölgedeki hak ve menfaatlerinin vurgulanması anlamında önem taşıyor.

Ayrıca, Türkiye tarafından uluslararası hukuk çerçevesinde icra edilecek araştırma faaliyetlerinin, ülkenin uluslararası hukuktan doğan haklarının sonuna kadar kullanılacağının da açık işareti olarak gösteriliyor.