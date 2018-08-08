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Ameliyat Olan Hakkı Bulut, Yoğun Bakıma Alındı!

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut, kapalı by-pass ameliyatı geçirdi. Dört saat süren operasyon sonrası Bulut, yoğun bakıma alındı.

Ameliyat Olan Hakkı Bulut, Yoğun Bakıma Alındı!

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut, kapalı by-pass ameliyatı geçirdi. Dört saat süren operasyon sonrası Bulut, yoğun bakıma alındı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 22:10
Ameliyat Olan Hakkı Bulut, Yoğun Bakıma Alındı!

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut, kapalı by-pass ameliyatı geçirdi. Dört saat süren operasyon sonrası Bulut, yoğun bakıma alındı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut acilen ameliyata alındı. Şarkıcı, dört saat süren kapalı by-pass ameliyatı geçirdi. Operasyonun ardından Bulut, yoğun bakıma alındı.

"HER ŞEY ANİDEN OLDU!"

Hakkı Bulut, başarılı geçtiği açıklanan operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Şarkıcının kızı Emel Bulut Gök "Her şey aniden oldu. Bir yorgunluk, sırt ağrısı hissettiğini söyledi. İş temposuna bağladık. Kontroller sonucu durumun sandığımız kadar basit olmadığını anladık" diye konuştu.

Bulut'un aynı zamanda menajerliğini de yapan kızı Sevgi Bulut ise şöyle dedi: "Doktorlar duruma pozitif bakıyor. Şah damarının tıkanık olmasına rağmen diğer üç damarı açıkmış."

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Son Güncelleme: 08.08.2018 22:12
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