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Ambulans verilmediğini iddia ettiği hastasını, sedye ile caddeye çıkardı

Kayseri'de bir hasta yakınının hastasını sedye ile caddeye çıkarması şaşkınlık yarattı. İddiaya göre KOAH hastası Naciye Törk'ün, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi tarafından yatışı yapılmadı ve nakli için ambulans tahsis edilmedi. Bunun üzerine yakınları Naciye Törk'ü sedyeyle hastane dışına çıkarıp caddeden kendi araçlarına götürmeye çalıştı.

Ambulans verilmediğini iddia ettiği hastasını, sedye ile caddeye çıkardı

Kayseri'de bir hasta yakınının hastasını sedye ile caddeye çıkarması şaşkınlık yarattı. İddiaya göre KOAH hastası Naciye Törk'ün, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi tarafından yatışı yapılmadı ve nakli için ambulans tahsis edilmedi. Bunun üzerine yakınları Naciye Törk'ü sedyeyle hastane dışına çıkarıp caddeden kendi araçlarına götürmeye çalıştı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:35
Ambulans verilmediğini iddia ettiği hastasını, sedye ile caddeye çıkardı

Kayseri'de bir hasta yakınının hastasını sedye ile caddeye çıkarması şaşkınlık yarattı. İddiaya göre KOAH hastası Naciye Törk'ün, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi tarafından yatışı yapılmadı ve nakli için ambulans tahsis edilmedi. Bunun üzerine yakınları Naciye Törk'ü sedyeyle hastane dışına çıkarıp caddeden kendi araçlarına götürmeye çalıştı.

Develi ilçesinde yaşayan KOAH hastası 72 yaşındaki Naciye Törk, fenalaşınca ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi’nin acil servisine getirildi. Törk, buradaki ilk müdahalenin ardından göğüs hastalıkları bölümüne sevk edildi. Hastanede bir gün kalan Naciye Törk, ardından taburcu edildi. Doktorlar, Törk’ün ailesine, hastanın kardiyoloji bölümünde de muayene edilmesi gerektiğini söyledi. İddiaya göre, ailesi, Naciye Törk’ü kardiyoloji bölümüne götürdü. Ancak, burada görevliler aynı gün işlem yapılamayacağını ve bu nedenle de Törk’ün ‘yatış’ işleminin gerçekleşmeyeceğini belirtti. Naciye Törk’ü Develi’ye götürmeye karar veren ailesi, ambulans talebinde bulundu. Görevliler, taburcu olan hastaya ambulans da verilemeyeceği söyledi.

Uygulamaya tepki gösteren aile, Naciye Törk’ü kendi araçlarıyla Develi’ye götürmek istedi. Törk’ü sedyeyle hastaneden çıkaran aile, kampüsten yaklaşık 700 metre uzaklıkta park halindeki araçlarına doğru götürdü. Talas Bulvarı’nda sedyede taşınan hastayı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Olaydan haberdar olan hastane yönetimi, Törk ve ailesine ulaştı. Hastane yönetiminin devreye girmesiyle hastaneye geri getirilen Naciye Törk’ün kardiyoloji bölümüne yatışı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Müdürlük yetkilileri, hasta yakınları tarafından ortaya atılan iddiaların araştırılacağını ifade etti.

HASTANIN OĞLU: “TABURCU OLDUĞU GÜN MUAYENE EDİLEMEZ “

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Olayla ilgili konuşan Naciye Törk’ün oğlu Vedat Törk, ”Develi’den geliyorum. Develi hastanesinden fakülte aciline ambulansla geldik. Acilden göğüs hastalıkları servisine yatış yapıldı. Bir gün yattıktan sonra bizim hastamız değil diye taburcu ettiler, sonrasında ‘Kardiyolojinin görmesi gerekiyor’ dediler. Sekreterlik ‘Aynı gün taburcu olan hasta başka birimde muayene olamaz’ dedi. Sedyedeki oksijen tüpünü dahi aldılar. Ambulans vermediler. Ben de annemi özel aracımızla evimize götürmek üzere sedyeyle hastaneden ayrıldım.”

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HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi ise yazılı açıklama yaptı. Hasta yakınlarının sorumlu tutulduğu açıklamada, şöyle denildi:

”17.08.2018 Cuma günü saat 14.09’da olaydan haberimiz olmuş ve hasta yakınları telefonla aranarak varsa yaşadığı mağduriyet derhal çözüleceği ve hastasının kardiyoloji muayenesinin yaptırılacağı bildirilmiştir. Hasta yakını idarenin bu talebini reddederek, hastasını sedyeyle kendi imkanlarını kullanarak hastane dışına çıkarmıştır. Bunun üzerine güvenlik ekiplerine talimat verilerek hasta kardiyoloji polikliniğine getirtilerek muayenesi yaptırılmış ve kardiyoloji servisine yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Hasta yakını hiçbir surette idareye başvurmamış, ambulans talebinde bulunmamıştır. Hasta yakını idarenin tüm iyimser yaklaşımını reddederek, yolda sedye üzerinde hastasının resimlerini çekerek basına iletmiş ve adeta şov yapma yoluna gitmiştir. Sağlıkta şiddetin artmış olduğu şu dönemde hasta yakınlarının sorun yaşadığında idaremize başvurduğunda süratle çözüm üretileceğini özellikle vurgulamak isteriz.”

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