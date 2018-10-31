banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
214.898
DOLAR
5.4983
STERLİN
7.0033
EURO
6.2211
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12 Kasım’da açılıyor
Derinya Ve Aplıç Kapıları 12...
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini karara bağladı
UBP Tatar’ın Genel Başkanı Seçildiğini...
Tornacı teminata bağlandı
Tornacı teminata bağlandı
İçiciden satıcıya ulaşıldı
İçiciden satıcıya ulaşıldı
banner282
Flaş Haber
Lefkoşa’da bıçaklı kavga
Kapat

Ambalajlı gıda ve içeceklerdeki tuz azaltılacak

Ambalajlı gıda ve içeceklerdeki tuz azaltılacak

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:23
Ambalajlı gıda ve içeceklerdeki tuz azaltılacak

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE GIDA DERNEKLERİ FEDERASYONU ARASINDA İMZALANAN SODYUM/TUZ AZALTMA PROTOKOLÜ KAPSAMINDA, PAKETLİ GIDALARDAKİ TUZ ORANI 2023'E KADAR KADEMELİ OLARAK DÜŞÜRÜLECEK 
 

PROTOKOL KAPSAMINDA, PEYNİR, ZEYTİN, BAHARAT, HAZIR ÇORBA, ET, TUZLU SOSLU KURUYEMİŞ, HAZIR TURŞU, CİPS, BİSKÜVİ, KEK, KRAKER, SÜT ÜRÜNÜ, YAĞ VE MARGARİN, MAKARNA VE ERİŞTE, HAZIR ÖĞÜN, KAHVALTILIK GEVREK, BALIK ÜRÜNÜ, KÜMES ÜRÜNÜYLE SOS VE ÇEŞNİLERDE YER ALAN GIDA VE İÇECEKLERDE TUZ ORANI AZALTILACAK 
TUZ AZALTMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BAŞARILI ÖRNEKLER, SAĞLIK BAKANLIĞINCA HAZIRLANACAK BİR İNTERNET SAYFASINDAN DUYURULACAK

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında imzalanan Sodyum/Tuz Azaltma Protokolü kapsamında, paketli gıdalardaki tuz oranı 2023'e kadar kademeli olarak düşürülecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi çalışmaları kapsamında, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında protokol imzalandı.
 2018-2023'ü kapsayan protokole göre firmalar, ambalajlı gıda ve içeceklerde her yıl tuz miktarını kademeli olarak azaltmayı kabul etti. 
Protokol kapsamında, 18 kategoride yer alan gıda ve içeceklerde tuz oranı düşürülecek. Bu kategoriler peynir, zeytin, baharat, hazır çorba, et, tuzlu soslu kuruyemiş, hazır turşu, cips, bisküvi-kek-kraker, süt ürünü, yağ ve margarin, makarna ve erişte, hazır öğün, kahvaltılık gevrek, balık ürünü, kümes ürünüyle sos ve çeşniler olarak belirlendi.  
İmzalanan protokol, iş yerlerinde aşırı tuz tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmaların ve fiziksel aktiviteyi destekleyen faaliyetlerin gerçekleştirilmesine de imkan tanıyor. Tuz azaltma çalışmaları kapsamında başarılı örnekler, Sağlık Bakanlığınca hazırlanacak bir internet sayfasından duyurulacak. 
 "TÜRKİYE'DE TÜKETİLEN TUZ MİKTARI, TAVSİYE EDİLEN LİMİTİN 2 KATI"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günlük kişi başı tuz tüketiminin 5 gramın altında olmasını öneriyor. Bu miktar bir tatlı kaşığı veya tepeleme bir çay kaşığına denk geliyor. Aşılmaması önerilen bu miktar, yemeklere sonradan eklenen tuzu değil gün içinde tüm besinlerle alınan toplam tuz miktarını ifade ediyor.
Sağlık Bakanlığı ile DSÖ iş birliğinde gerçekleştirilen 2017 Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması'na göre, Türkiye'de günlük kişi başı tuz tüketimi ise 9,9 gramı buluyor. 
Öte yandan, yine Sağlık Bakanlığı-DSÖ iş birliğinde hazırlanan Türkiye Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü için Yatırım Gerekçeleri Raporu'na göre, tuz azaltma müdahalelerine harcanan her 1 lira için 15 yıllık dönemde beklenen tasarruf miktarı 88 lira. 
Birçok bilimsel araştırma, tuzun aşırı tüketiminin kan basıncını yükselttiğini, hipertansiyon sonucunda inme, kalp krizi, kalp yetmezliği ve böbrek hastalıklarının görülme sıklığını artırdığını ortaya koyuyor.
Aşırı tuz tüketiminin mide kanseri riskini artırdığı, vücuttan kalsiyum atımını kolaylaştırarak kemik sağlığını olumsuz etkileyebildiği, şekerli gıdalarla beraber obezite sorununa sebep olabildiği biliniyor. Bu nedenlerle beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesinde diyetle sodyum/tuz alımının azaltılması öneriliyor.
 

Son Güncelleme: 31.10.2018 11:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AA: Kıbrıs'ta yeni fikirlere ihtiyaç var
AA: Kıbrıs'ta yeni fikirlere ihtiyaç var
Tobb Türkiye Savunma Sanayi Meclisi
Tobb Türkiye Savunma Sanayi Meclisi
Antalya'nın Manavgat İlçesinde Eğitim Uçağı Düştü, Pilot Ve Yardımcısı Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Manavgat İlçesinde Eğitim Uçağı Düştü, Pilot Ve Yardımcısı Hayatını Kaybetti
İstanbul Havalimanı’ndan ilk yurt dışı sefer yarın KKTC’ye yapılacak
İstanbul Havalimanı’ndan ilk yurt dışı sefer yarın KKTC’ye yapılacak
İstanbul Havalimanı'nda Sefer Hazırlıkları
İstanbul Havalimanı'nda Sefer Hazırlıkları
Fatih, Akdeniz'deki İlk Sondaj İçin Yola Çıktı
Fatih, Akdeniz'deki İlk Sondaj İçin Yola Çıktı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
13 yaşındaki çocuk tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!
13 yaşındaki çocuk tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!
Erdoğan yeni havalimanının adını açıkladı
Erdoğan yeni havalimanının adını açıkladı
İstanbul yeni havalimanının açılış töreni başladı
İstanbul yeni havalimanının açılış töreni başladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim