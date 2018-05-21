Altın haftaya rekorla başladı!

Türkiye'de altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 188,6 lirayı gördü.



Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatı ve döviz kurlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 186,7 liradan tamamlamıştı.



Altının gram fiyatı, bugün 188,6 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 308 lira, Cumhuriyet altını da 1.257 liradan satıldı.





Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarında yaşanan güçlü duruşun altının ons fiyatını baskıladığını, altının gram fiyatında ise yükselişlere neden olduğunu söyledi.ABD’nin Çin’e karşı ticaret savaşını beklemeye almasının, küresel risk endişelerini zayıflatacağını ifade eden Memiş, altının ons fiyatının bu hafta 1.272 dolara kadar gerileyebileceğini kaydetti.Memiş, yurt içi piyasalarda altının gram fiyatının ise değer kazanmaya devam ettiğini belirterek, "Altının gram fiyatı bu hafta yeni rekorlar deneyebilir. Avro/dolar paritesinin gerilemesi, dolar varlıklarının güçlü duruşu dolar kurunda agresif yükselişlerin sürmesine neden oluyor. Dolar/TL'den aldığı destek ile yükselen altının gram fiyatının bu hafta 185-190 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz." dedi.