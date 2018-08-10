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Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Çeyrek 415 Lirayı Gördü

Dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altında çeyrek 415 lirayı gördü.

Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Çeyrek 415 Lirayı Gördü

Dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altında çeyrek 415 lirayı gördü.

10 Ağustos 2018 Cuma 18:36
Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Çeyrek 415 Lirayı Gördü

Dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altında çeyrek 415 lirayı gördü.

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükseliş yönündeki seyrine devam etti. Saat 16.30'dan itibaren gram altın fiyatları 250, çeyrek altın fiyatları ise 415 lirayı aştı.

TRUMP'IN TWEETİ PİYASALARI ALT ÜST ETTİ

Dolar başta olmak üzere döviz piyasaları da dalgalanmaya devam ediyor. Dolar kuru, gün içerisinde yüzde 15'in üzerinde dalgalanarak 6.85 TL'nin üzerini gördü ve yeni tarihi zirvesini kaydetti. Euro 7.85 ve sterlin de 8.45 düzeyini aştı. Dolar başta olmak üzere döviz piyasalarındaki hareketliliği tetikleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı, "Türkiye ile ilişkilerimiz iyi değil" mesajı oldu.

YENİ YAPTIRIMLARI AÇIKLADI

Trump Twitter'da yaptığı açıklamada "TL güçlü dolarımız karşısında hızla değer kaybederken, Türkiye'ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına az önce yetki verdim. Gümrük vergileri alüminyumda yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil" dedi.

BORSADA YÜZDE 8 KAYIP YAŞANDI

TL'de kayıplara karşın yükselişini korumaya çalışan borsa da daha fazla dayanamadı. Sabah seansında 97.800 seviyesini test eden borsada TL'de artan kayıplara da bağlı olarak satış baskısı yaşandı. BIST yüzde 8'e yakın düşüşle 90 binin altına indi.

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